Сочинение А. А. Ахматова. Война и послевоенные годы. Итог жизни и творчества: «Поэма без героя»

Цель: Ознакомить учащихся с особенностями творчества А. А. Ахматовой во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы; показать, как история страны преломляется и отражается в её творчестве; совершенствовать навыки и умения анализа и интерпретации лирического произведения как художественного целого; способствовать обогащению духовно-нравственного опыта и расширению эстетического кругозора учащихся. Оборудование: Портреты А. А. Ахматовой и её близких, сборники стихов А. А. Ахматовой, текст поэмы «Поэма без героя», стихотворения И. а. Бродского, Е. а. Евтушенко, м. И. Цветаевой (см. в уроке), Высказывания об А. А. Ахматовой (на доске).

Прогнозируемые

Результаты: Учащиеся выразительно читают стихотворения А. А. Ахматовой, анализируют их, раскрывая глубину и богатство лирического содержания; отмечают достоинства поэтического языка, определяют мотивы и темы творчества А. А. Ахматовой во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы; интерпретируют стихотворения; отмечают своеобразие лирической героини в поэзии А. А. Ахматовой.

Тип урока: Комбинированный (урок-диалог).

ХОД УРОКА

I. Организационный Этап

II. Актуализация Опорных Знаний

Беседа

♦ Какие темы, образы, конфликты привлекают внимание А. А. Ахматовой в ранний период творчества (сборники «Вечер», «чётки»)? Как изменялись тематика, настроения, ритмика в более поздних произведениях поэтессы?

♦ В чём своеобразие поэтического языка стихотворения «Смятение»? Отметьте логические «сбои», неожиданные переходы, паузы, необычный выбор союзов, знаков препинания в этом стихотворении. чем они могут быть обоснованы?

♦ В чём своеобразие жанра и композиции поэмы «реквием»? Какую роль играют в ней «Эпиграф», «Посвящение» и «Эпилог»?

♦ Какие строки поэмы «реквием» более всего напомнили вам раннее творчество А. А. Ахматовой?

III. Постановка Цели И Задач Урока.

Мотивация Учебной Деятельности

Учитель. Война застала а. а. ахматову в ленинграде. Судьба её в это время по-прежнему складывалась тяжело: вторично арестованный сын находился в заключении, хлопоты по его освобождению ни к чему не приводили. Известная надежда на облегчение жизни возникла перед 1940 г. , когда ей было разрешено собрать и издать книгу избранных произведений. Но А. А. Ахматова не могла включить в неё ни одного из стихотворений, напрямую касавшихся тягостных событий тех лет. между тем творческий подъём продолжал быть очень высоким, и, по словам поэта, стихи

Шли сплошным потоком, «наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь. . . »

Анна Андреевна писала, что именно с 1940 г. — со времени поэмы «Путём всея земли» и работы над поэмой «реквием» — она стала смотреть на всю через минувших событий как бы с некоей высокой башни. В годы войны наряду с публицистическими стихами («Клятва», «мужество» и др.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--