Сочинение «Ах, какая она, Наташа!» (по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»)

Любимым женским образом Л. Н. Толстого в романе «Война и мир» является, бесспорно, Наташа Ростова. Ее жизненное становление, духовную эволюцию писатель рассматривает особо тщательно – мы становимся свидетелями того, как «на наших глазах» из девочки-подростка Наташа превращается в полную надежд и неясных желаний девушку, а затем в зрелую женщину, ясно осознавшую смысл своей жизни.

В двух первых томах романа Наташа Ростова – еще незамужняя девушка – воплощение непосредственности, естественности, жизнелюбия. Впервые мы видим Наташу еще подростком - на ее именинах: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка с своими детскими открытыми плечиками, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка».

Эта героиня, не боясь, пользуясь правом всеобщей любимицы, «вклинивается» в беседу взрослых. И в это же мгновение в гостиной меняется атмосфера – из чопорной и несколько натянутой она становится доброй, теплой, праздничной.

Наташа несет в себе огромный заряд веселья, радости жизни, и все вокруг подчиняется этому настроению: «. . . Все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта».

Для героини очень важно, чтобы не только она, но и все вокруг были счастливы. Мир Наташи, подчеркивает Толстой, очень тесно связан с миром других людей. Только зная, что счастливы окружающие, может быть счастливой и сама девушка. Вспомним, как она на своих именинах изо всех сил стремится упокоить расстроенную Соню. Наташа так сочувствует своей кузине, что сама начинает плакать: «И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела…»

Можно сказать, что Толстой на примере Ростовой «выводит» новые каноны красоты. Он показывает, что истинная красота – это сущность человека, его натура, его мировоззрение. Именно поэтому писатель даже подчеркивает внешнюю некрасивость Наташи, однако от этого героиня не становится менее привлекательной. Наоборот, в своем естественном проявлении чувств Наташа кажется еще более симпатичной, близкой, понятной.

Важнейшим событием в жизни юной героини стал ее первый бал. От этого значимого в жизни каждой девушки события героиня ждет чего-то нового и очень притягательного – подтверждения своей женской привлекательности: «Ее не занимали ни государь, ни все важные лица. . . — у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать. . . » Наташе безумно хочется нравиться, хочется веселиться и танцевать.

Это чувствуют гости, чувствует это и Андрей Болконский, пригласивший, по просьбе Пьера, Ростову на танец. Важно, что Болконский, не обращавший ранее внимания на девушку, после первых же тактов танца полностью очаровался Наташей. По-другому и быть не могло – настолько сильно было в Ростовой желание счастья, чувство радости, благодарности жизни за все, что она ей дает.

Рядом с Наташей князь Болконский почувствовал себя «ожившим и помолодевшим». Героиня настолько увлекла его, что чопорный и сухой князь Андрей влюбился - до такой степени, что решился сделать героине предложение.

Толстой показывает, что в Наташе проявляются все характерные черты русского национального характера. Они впитаны ею с молоком матери и видны во всем - в мыслях, чувствах, поступках; в голосе и в движениях героини: «Где, как, когда всосала в себя из этого русского воздуха, которым она дышала, … этот дух, откуда взяла она эти приемы. . . Но дух и приемы были те же самые, неподражаемые, неизученные, русские. . . »

Безусловно, Наташа Ростова – не идеальная героиня. Она живет, а значит, совершает ошибки, сомневается, разочаровывается и раскаивается. Однако ее «глубокое нравственное чувство» не позволяет Наташе сбиться с правильного пути и приведет ее, в итоге, к счастью – женскому и человеческому. .