Сочинение Ахматова. Жизненный и творческий путь. Раннее творчество поэтессы. Ахматова и Пушкин

Цель: Ознакомить учащихся с личностью и особенностями раннего творчества А. А. Ахматовой; показать, как пушкинская тема нашла отражение в творчестве А. А. Ахматовой; совершенствовать навыки и умения анализа и интерпретации лирического произведения как художественного целого; способствовать обогащению духовно-нравственного опыта и эстетическому воспитанию учащихся.

Оборудование: Портреты Ахматовой и её близких, сборники стихов поэтессы.

Прогнозируемые

Результаты: Учащиеся рассказывают о жизни и творчестве поэтессы; выразительно читают ранние стихотворения А. А. Ахматовой, анализируют их, раскрывая глубину и богатство лирического содержания; отмечают достоинства поэтического языка, определяют мотивы и темы ранней лирики А. А. Ахматовой; интерпретируют стихотворения.

Форма проведения: Урок-композиция.

ХОД УРОКА

Организационный Этап

Актуализация Опорных Знаний

Заслушивание нескольких творческих работ (см. домашнее задание предыдущего урока)

III. Постановка Цели И Задач Урока.

Мотивация Учебной Деятельности

Учитель. Наш сегодняшний урок посвящён творчеству одного из величайших поэтов Серебряного века, представителя акмеизма. анна ахматова многое пережила, но на всю жизнь сохранила в себе тот огонёк, который позволил ей писать стихи, остающиеся созвучными чувствам многих поколений, выросших с этим именем на устах. Поэзия анны ахматовой — это образец русской культуры. Королева Серебряного века! Её называют преемником великого а. С. Пушкина!

IV. Работа Над Темой Урока

1. вступительное слово учителя

— На рубеже веков, накануне Октябрьской революции, в эпоху, потрясённую двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась одна из самых значительных во всей современной мировой литературе «женская» поэзия — поэзия анны ахматовой. По выражению а. Коллонтай, ахматова представила читателям «целую книгу женской души». Она «вылила в искусстве» сложную историю женского характера, оказалась открывателем обширнейшей и неведомой до того области в поэзии. При этом она всегда

Оставалась поэтом традиционным, поставившим себя под знамя русской классики, прежде всего а. С. Пушкина.

«Великая земная любовь» — вот движущее начало всей её лирики. Поэзия А. А. Ахматовой представляет собой необычайно сложный и оригинальный сплав традиций русской и мировой литературы. Исследователи видели в А. А. Ахматовой продолжателя русской классической поэзии (а. С. Пушкина, Е. а. Баратынского, Ф. И. тютчева, Н. а. Некрасова) и преемника опыта старших современников (а. Блока, И. Ф. анненского), ставили её лирику в непосредственную связь с достижениями психологической прозы XIX в. (л. Н.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--