Сочинение Аксенов Василий Павлович

"Аксенов Василий Павлович "



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Аксенов, Василий Павлович (р. 1932) — рус. сов. прозаик, более известный произв. др. жанров, один из лидеров молодой «гор. прозы» в сов. лит-ре 1960-х гг. Род в Казани (сын автора известных лагерных мемуаров «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург), окончил Первый Ленингр. (ныне — СПб. ) мед. ин-т им. И. П. Павлова, работал врачом. Печататься начал с 1957 г. В 1978 г. принял живейшее участие в создании лит. альманаха «Метрополь», вокруг к-рого разгорелся политич. скандал; в 1980 выехал по приглашению в США, а вскоре был лишен сов. гражданства и поселился в Джорджтауне (окр. Колумбия), где и проживает в наст. время. Проф. Вашингтонского ун-та.



Широкую известность А. принесла реалистическая повесть «Коллеги» (1960), к-рую в некоторой степени можно считать автобиогр. Ранние произв. писателя, глубоко реалистичные по сути, все-таки отмечены повышенным содержанием метафор, гипербол и т. п. , что с неизбежностью привело к выходу «за границы реализма»; к произв. этого периода относятся: «повесть с отступлениями и соло для кларнета» — «Стальная Птица» (рук. 1965 г. ; 1991), «повесть с преувеличениями и сновидениями» — «Затоваренная бочкотара» (1968), р-з «Рандеву» (1968), юмористическая «повесть с преувеличениями и воспоминаниями» — «Золотая наша Железка» (рук. 1973 г. ; 1991), также пошедшая в «самиздат»; поставленная в 1965 г. на сцене Моск. театра-студии «Современник» фантаст. — сатирическая пьеса «Всегда в продаже». Эти и последующие произв. , рожденные «оттепелью» 1960-х гг. , пронизывают настроения свободомыслия, обычно публикация их (или широкое хождение в «самиздате») вызывала шок и горячую полемику. Последние две книги, к-рые А. удалось в опубликовать в СССР до отъезда в вынужденую эмиграцию, были пародийно-фантаст. роман «Джин Грин — неприкасаемый» (1968), написанный в соавт. с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном (под общим псевд. Гривадий Горпожакс), а также дилогия детской НФ о несуществующем государстве Большие Эмпиреи: «Мой дедушка — памятник» (1972), «Сундучок, в котором что-то стучит» (1976).



Все последующие произв. А. выходили в США (на рус.

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