Александр Павлович

Русский император. Он большой поклонник английской культуры, восхищается техническими изобретениями этой страны. Приехав в Англию вместе с атаманом Платовым, А. П. восторгается различными интересными вещами, новшествами, которые ему гордо демонстрируют англичане. Он не решается в противовес показать им изделия и достижения русских мастеров. А. П. - политик, он боится испортить отношения с англичанами, в нем нет должного патриотизма. Ему противопоставлен его брат Николай Павлович и атаман Платов, которые являются много большими патриотами и болезненно переживают унижение русских людей. .