Сочинение Анализ эпизода 18-ой главы романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Роман «Отцы и дети» был написан в 1861 году. Его жанр можно определить как социально-психологический роман. В этом произведении рассматриваются важные социальные проблемы второй половины 19 века, волновавшие Тургенева.

В центр своего романа писатель ставит нигилиста Базарова и на его примере рассматривает, что есть нигилизм, каковы его последователи. Кроме того, Тургенев открыто высказывает свою точку зрение на это общественно-социальное явление.

Помимо этого, роман освещает вечные проблемы, волновавшие мировую литературу во все времена. Писатель в своем произведении затрагивает тему любви, дружбы, семьи, взаимоотношений родителей и детей, а также вообще разных поколений.

В 18 главе «Отцов и детей» описана сцена объяснения Базарова с Одинцовой. Евгений Базаров, как известно, отвергал все платонические чувства. В отношениях между мужчиной и женщиной он признавал лишь физиологию. И, что важно, себя герой считал сильным человеком, которым не способна завладеть любовь. Однако натура человеческая везде одинакова. Любовь – основополагающее чувство, говорит Тургенев. И ей, как известно, «все возрасты покорны».

Писатель проводит своего героя через испытания, чтобы проявить его натуру и развенчать его нигилистические убеждения. Самым важным и ответственным для Базарова является испытание любовью, его чувство к Анне Сергеевне Одинцовой.

В 18 главе Одинцова первая заводит разговор с Базаровым. Ей интересно понять, чем живет Базаров, что его занимает, что он за человек. Анна Сергеевна видит в нем большие возможности и перспективы. Затем постепенно она выводит Базарова на откровенный разговор. Наконец герой решается и признается этой женщине в любви: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно. . . Вот чего вы добились».

Любовь Базарова была, так же, как и вся его натура, «сильной и тяжелой». Автор замечает, что эта страсть билась в герое и напоминала злобу. На кого же злился Базаров? Мне кажется, что в какой-то степени на Одинцову, вынудившую у него признание. Но в большей степени Евгений Васильевич злится на себя. Он мнил себя сверхчеловеком, а оказался самым обыкновенным, «слабым». Он, так же, как и все, влюбился в женщину, влюбился сильно, безудержно, надолго. Эта любовь опровергла все представления Базарова и о себе, и о человеческой натуре и даже о нигилизме.

А что же Одинцова? Автор пишет, что после признания ей «стало и страшно и жалко его». Но героиня испытывает к Базарову какие-то чувства, похожие на влюбленность. Тургенев дает нам понять это по отдельным деталям: Анна Сергеевна не сразу высвободилась из объятий Базарова, в ее голове звучала «невольная нежность». Но прагматичная натура и страх взяли верх над этой женщиной. Она отвергла Базарова: «- Вы меня не поняли, - прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула. . . Базаров закусил губы и вышел».

Интересно, что до этого случая сама Одинцова не подозревала о своих чувствах к герою: «…а сама подумала: «Я и себя не понимала». После, на следующий день, Одинцова пыталась анализировать свои чувства. Она пыталась убедить себя, что ничего не подозревала и не хотела. Но… не могла. Ее выдавала улыбка и томный взгляд полузакрытых глаз.

Каков же итог размышлений и раздумий героини? Она подумала и решила, что спокойствие для нее все-таки дороже всего: «Нет, - решила она наконец, - Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете». Молодая и неординарная натура этой героини стремится к любви, к новым ощущениям, к полноценной жизни. Но что-то ее постоянно останавливает. Именно из-за своей осторожности она и не может почувствовать себя счастливой. Потому что, дойдя до определенной черты, сразу идет на попятный, боится отдаться чувствам.

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