Сочинение Анализ эпизода «Луговой покос» (т.1, гл. 9) романа М. Шолохова «Тихий Дон»

В этом эпизоде описывается важное для обитателей хутора событие – луговой покос. Из второго абзаца мы узнаем, что хуторяне, в том числе и семья Мелиховых, собирались на покос, «как на годовой праздник», одев самые нарядные юбки и платки. Несмотря на то, что работа предстояла тяжелая, люди принимались косить луг с хорошим настроением. Работы хватало всем – и мужчинам, и женщинам.

Читая этот эпизод, видишь вокруг работающих людей с косами и их мокрые от пота, но улыбающиеся лица. Приподнятое настроение хуторян чувствуется на протяжении всего эпизода. Оно передается через яркие и жизнерадостные описания природы, луга, солнца, пробивающегося сквозь тучи.

Но больше всего положительный настрой людей передается через их портреты. Дуняша, например, «счастливыми глазами разглядывала луг», а ее загорелое и веснушчатое лицо говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош». Пантелей Прокофьевич изображен усталым, с испариной на лбу и темными пятнами пота на рубашке, но с бодрой улыбкой и широким взмахом косы, под которой легло не одно «саженное полукружье смахнутой травы». Нельзя не обратить внимание на женские портреты – Дарья с грудным ребенком, Аксинья в белой завеске с прошитой каймой, смеющаяся Дуняшка… Все, независимо от пола и возраста, получали своеобразное удовольствие от участия в луговом покосе, ведь от того, как сработают хуторяне в этот день, зависит их благосостояние в следующем году. Все стараются сделать как можно больше и подбадривают других.

Земля и трава – самые важные «ценности» на хуторе – изображены как живые существа: «шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг». Им придается особое значение. Бережное отношение к земле можно почувствовать в сравнении луга с «травяным шелком», водной гладью, по которой потек колыхающийся от арбы след. Также земля не только дает траву и еду человеку, она для многих является домом. Например, для семейства диких уток, которое растревожил Григорий, и тут же почувствовал «внезапную острую жалость» к случайно убитому утенку. Для хуторян, скорее всего, процесс покоса был важен так же, как и его результат. В этот день все жители хутора выходили на луг, вместе работали, обедали и «вечеряли», общались. Казаки подбадривают друг друга, шутят, помогают советом и добрым словом. «Доброе здоровье, односум!», «Рысью поедешь – успеешь, а то и пересохнет» - такими репликами встречают хуторяне Пантелея Прокофьича на лугу.



При чтении этого эпизода возникают ассоциации с другим романом-эпопеей – «Войной и миром» Л. Н. Толстого. «Луговой покос» - описание мирной, можно сказать, повседневной жизни хуторян. Здесь есть и общение между людьми, и общая работа, приносящая удовольствие, и любовь между Григорием и Аксиньей. Люди живут своей жизнью, в которой нет места отрицательному. Пусть за пределами луга и хутора начинается гражданская война – каждый человек все-таки будет жить своей жизнью, в своем маленьком спокойном мире. Так же и у Толстого: события 1812 года, пока они не касались семьи Ростовых, не представляли особых препятствий для праздничных вечеров, встреч и интриг. Жизнь в отдельно взятом доме продолжала идти своим чередом. И никакие войны и беды не могут лишить простых хуторян радости выйти солнечным днем на луг и осуществить очередной луговой покос. .