Сочинение Анализ эпизода "Рассказ о праведной земле" (эссе)

Лука рассказывает историю о «праведной земле». Но что значит слово «праведный»? Словарь дает следующее определение: проникнутый правдой, соответствующий идеалу нравственной чистоты и справедливости. Когда Лука говорит о «праведной земле», он утверждает, что она - лишь мечта, утопия. Но, эта идея имеет право существовать. Для того, чтобы давать силы, верящим в нее людям.

В этом отрывке можно просмотреть отрицание М. Горьким религии. Он утверждает, что ее учение истинно только для верующих. Существование Бога не доказано научно, значит, его нет. Но автор так же считает, что если убедить в этом религиозных людей, это будет означать уничтожение их личностей, внутренних сил и убеждений. В этом и состоит разрушительная сила правды. Она не оставляет альтернативных вариантов. По мнению автора, правда всегда одна.

Автор ставит перед читателями проблемный вопрос: что важнее правда или человек? Ведь первая способна разрушить его мир. Горький подводит читателя к мысли с том, что правда - не всегда благо. Иногда ее открытие может уничтожить человека.

Эта мысль волновала не только М. Горького, но и других писателей. В произведении «Два капитана» В. Каверина, правда стала причиной смерти Марьи Васильевны. Она разрушила ее мир, несчастная женщина больше не могла доверять человеку, которому раньше безоглядно верила. Правда окончательно сразила Марью Васильевну, убедила её в решении покончить с собой.

Вторым ярким примером разрушительной силы правды может стать «Митина любовь» И. А. Бунина. В этом произведении Митя, главный герой повести, решается на самоубийство, узнав об измене возлюбленной.

Порой правда может нанести больший вред, чем насилие. Если человек упал, он может подняться, но если человек потерял веру - он перестает жить. Он может лишь существовать.

Итак, автор постепенно подводит нас к вопросу: нужна ли правда, если она может уничтожить человека? Важность этого вопроса неоспорима, и каждый из нас по-разному отвечает на него. Но самое главное, не забывать, что следует быть осторожными, ведь вокруг люди, и ваша правда может повлиять на их судьбу. .