Сочинение Анализ эпизода «Свадьба Григория Мелехова и Натальи» в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»

«Тихий Дон» по праву считается одним из лучших произведений советской литературы. Много писали и говорили о нем критики разных лет, но неименной остается его непреходящая художественная ценность. В образе главного героя романа, Григория Мелехова, Шолохов показал мятущуюся душу, ищущую истину.

Григорий - человек со своими представлениями о жизни, и надвигающиеся перемены, связанные с революцией и гражданской войной, вызывают у него мучительные раздумья: кто прав? чью сторону выбрать? по какой дороге пойти?



Может показаться, что «Тихий Дон» весь и заключается в изображении этих бесконечных метаний Григория от красных к белым и наоборот. Но суть характера Мелехова как раз заключается в его изначальной раздвоенности. Наверное, самым показательным примером здесь будет сложная и трагическая история его взаимоотношений с Аксиньей и Натальей.



Истоки дальнейших жизненных исканий Григория именно оттуда. Ведь и начинается роман с описания его любовной интриги с женой соседа, последующей за тем поспешной женитьбой на дочери богатого казака Коршуноваю. Вся остальная жизнь Григория окажется прочно связана с этими двумя женщинами.



Но «Тихий Дон» - это не только история одного Григория Мелехова, это история всего донского казачества. И Шолохов с любовью описывает традиции и обряды, суеверия и предания казачьей старины, которые и определяют самобытные характеры и Мелехова, и Степана Астахова, и Пантелея Прокофьевича, и Мирона Григорьевича, и Христони, и многих других героев романа.



Большое место в композиции первой части романа занимает женитьба Григория: подготовка к ней и сама свадьба. В критике довольно долго держалось мнение, что Шолохов, описывая свадебный обряд, подчеркивает невежество казачества, грубость его нравов. Трудно согласиться с подобным мнением, потому что при внимательном прочтении романа, ничего подобного мы не находим.



Григорий охотно женится на Наталье. Если бы Пантелей Прокофьевич женил его на «Марфушке-дурочке», то Григорию это не пришлось бы по душе, а Наталья понравилась ему: «и подумал: «хороша» - и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». После этой встречи Григорий предложил Аксинье «прикончить эту историю», то есть любовную связь.



Свадьба со всеми обрядами – одна из красочных картин мирной жизни донского казачества. Здесь много поэтичности, юмора, бесшабашного разгула. На этих страницах Шолохов особенно часто пользуется фольклорными средствами, чтобы обрисовать психологический облик казачества. Не только все традиции этого древнего обряда с удивительной точностью описывает Шолохов: «Кладка должна быть! У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежли по сердцу она вам пришлась!. . »

Кладка – это выкуп за невесту в виде определенного набора одежды, которую обязаны были предоставить родители жениха. Наряду с обычаями писатель показывает суеверия и приметы, связанные со свадьбой: «… выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа».



А вот и сама свадьба. Шутки, прибаутки, пословицы, поговорки то и дело расцвечивают и без того яркую речь казаков, готовящихся к свадьбе. Все они празднично одеты, с веселым настроением собираются ехать за невестой. У Петра «под пшеничными усами постоянная твердая усмешка». Он не отходит от жениха. Видно, не раз уже ему приходилось быть на свадьбах, и он хорошо знает все обряды, присловья, задорной шуткой старается поддержать оробевшего Григория.



И дальнейшее описание обрядов венчания и свадебного застолья Шолохов насытил песнями, пляской, юмором. А можно ли показать свадьбу без тех деталей, за которые так часто упрекали писателя, без «красных лиц», без «мутных во хмелю, похабных взглядов у улыбок», без описания «ртов, смачно жующих, роняющих на расшитые скатерти пьяную слюну»? Ведь все это неотъемлемая часть любого подобного застолья, и Шолохов был бы не прав, придав своему описанию чопорно-праздничный вид.



С одной стороны, по некоторым фразам можно подумать, что Мелехов не хотел жениться на Наталье: «Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом…» Но здесь, скорее, боязнь нового положения («Отгулялся, отгулялся…»), чем сознательное и открытое неприятие будущей жены. Ведь поначалу он искренне старался наладить семейную жизнь и лишь спустя некоторое время осознает, что не в силах забыть Аксинью, что его казавшееся пустяковым увлечение переросло в нечто большее.



Так или иначе, сцена свадьбы примечательна во всех отношениях. С одной стороны, здесь показана народная жизнь, обряды, традиции, обычаи коренного донского казачества, и показаны они отнюдь не в сатирическом плане. С другой стороны, это своеобразный переломный момент в судьбе Григория. Именно здесь начинается «любовный треугольник» между ним, Натальей и Аксиньей, который пройдет через весь роман и завершится лишь со смертью обеих соперниц. Здесь начинаются мучительные поиски Григорием Мелеховым своего пути: сначала в личной, а потом и в общественной жизни. .