Сочинение Анализ эпизода главы XX части 6 романа М.А.Шолохова «Тихий Дон».

Роман М. Шолохова «Тихий Дон» повествует о жизни казачества в начале 20 века. Известно, что этот период был тяжелым для всей страны: установление новой власти сопровождалось кровью и огромным количеством смертей. Писатель показывает, что такая же ситуация складывалась и на Дону. Далеко не все казаки приняли красных, их политику. Кроме того, казаки издавна считали себя независимым народом, и после свержения царя эти настроения в их среде еще более усилились.

Ту борьбу, которая происходила в сердце казаков, Шолохов показывает на примере метаний Григория Мелехова. Этот герой был и на стороне белых, и на стороне красных. Он мучительно пытался понять правду и тех, и других, найти свое место в этом мире, в новой жизни. К сожалению, как мы увидим в конце романа, Мелехову это не удалось.

20 глава шестой части «Тихого Дона» рассказывает о том моменте, когда Григорий пытается понять «правду» красных. Он видит много недостатков новой политики. Его, искренне пытающегося постичь, что происходит на родной земле, всей душой переживающего за ее судьбу, автор показывает в состоянии растерянности и недоумения.

Со своими сомнениями Мелехов приходит к «новой власти» - Ивану Алексеевичу, Кошевому. Тяжелые раздумья не дают герою покоя. Повод для начала разговора находится сразу: Иван Алексеевич радуется тому, что большевики видят в каждом человека, независимо от его происхождения: «Вот она, наша власть-любушка! Все ровные!»

Григорий не понимает его оживления, не видит подтверждения такого «всеобщего» равенства. По его наблюдениям, и генералы «ручкались» с простыми казаками. В чем же разница? Иван Алексеевич подчеркивает: «Генералы от нужды, а эти от натуры». Но Мелехов не видит никакой разницы между генералами и большевиками, между прежней властью и новой: «Мне, если направдок гутарить, ни те, ни эти не по совести».

По ходу беседы герои все больше «расходятся». Видно, что тема разговора их действительно волнует, «задевает за живое». Поэтому Шолохов указывает, что Иван Алексеевич «очертя голову, ринулся в спор». Да и Мелехов ничего не скрывает. Он искренне признается, что сам не знает, чего хочет. Но в одном герой твердо убежден: «А власть твоя, - уж как хочешь, - а поганая власть».

Мелехов действительно не понимает, что большевики дают и могут дать казакам. Все, что обещают красные, у казаков было и до них. Григорий убежден: «Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы - одно ярмо».

Но председатель не согласен. Огромный плюс новой власти он видит в том, что она призывает отнять имущество у богатых и отдать его бедным: «Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут - с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю. . . »

Мелехов же в корне не принимает такую политику. Он считает, что казаки справедливо получили эту землю, завоевав ее и заплатив за все своей кровью. И каждый имеет то, что заслужил. А делиться со всеми, да еще насильно, совершенно неправильно.

Такие доводы вызывают у Ивана Алексеевича возмущение и сомнение в Мелехове. Он прямо говорит Григорию: «А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят!»

Но Мелехов не поддерживает раздраженного тона председателя. Он хочет высказать все, что у него «накипело в грудях». Герой, проведший в боях не один год своей жизни, повидавший и красных, и белых, утверждает, что и у большевиков нет того равенства, о котором они кричат «на каждом углу»: «Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает».

Кроме того, по наблюдениям Мелехова, простой человек, дорвавшийся до власти, гораздо страшнее того, кому эта власть дана от рождения: «глядишь - вылез в люди и сделается от власти пьяный, и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке».

Председатель, конечно же, не понимает и не принимает такой позиции Мелехова: «Твои слова - контра!» Хотя он признается герою, что не может аргументировано ответить на его вопросы, потому что не хватает образования и до много он доходит «ощупкой». На прощание Иван Алексеевич советует Мелехову держать его крамольные мысли при себе, иначе ему придется применить соответствующие меры.

После этого разговора в голове Григория все стало на свои места – он понял, что отрицает и философию красных, и философию белых. И это понимание вызвало в герое «глухое неумолчное раздражение».

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