Сочинение Анализ эпизода из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого — князь Андрей накануне Бородинского сражения

В данном отрывке из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» князь Андрей Болконский предстает перед нами накануне Бородинского сражения.

Андрей Болконский — один из самых любимых героев Толстого. Высокое понятие о чести, независимость, острота ума, благородство — отличительные качества князя Андрея. На протяжении своей короткой, но интенсивной жизни Андрей Болконский — человек чести — ищет смысл жизни и свое предназначение в ней. Это человек умный, гордый, страдающий, не раз разочаровывающийся в жизни и пересматривающий свои жизненные взгляды, но сохранивший главное: желание быть полезным и нужным людям. Духовно-нравственные ценности жизни — основа силы Андрея Болконского.

Во время нашествия Наполеона князем Андреем движет страстное желание служить Отечеству, защищать его, защищать своих родных, любимых.

Накануне Бородинского сражения он — деятельный участник того, что свершается во имя и на благо Отечества, — вспоминает свою жизнь, размышляет.

Воспоминания и размышления эти горьки, тяжелы и мучительны. Андрей Болконский как бы увидел свою жизнь до сегодняшнего дня, 25-го августа 1812 г. , при ярком дневном свете. То, что казалось князю Андрею раньше великим: любовь к женщине, общественное благо, слава — представляются теперь ложными образами при холодном белом свете утра, которое поднималось для него и в которое он, тонкий и глубокий человек, интуитивно чувствовал приближение и возможность своей смерти. Три главные составляющие его горя останавливали его внимание: его любовь к женщине, смерть отца и французское нашествие. И мысли, и выводы Андрея Болконского об этом безотрадны.

Проблема поиска смысла жизни, так остро волновавшая князя Андрея на протяжении его жизни, находит свое завершение на Бородинском поле накануне Бородинской битвы. Именно накануне сражения князь Андрей достигает гармонии с самим собою. Внутренний монолог служит способом выражения «диалектики души» князя. Мысли о предстоящей смерти, о том, что «завтра и меня убьют» и он перестанет существовать, как перестал существовать его отец, вдруг с необычайной силой и яркостью осветили холодным белым светом все то, что мучило его в жизни. Первый раз в жизни Болконский чувствует возможность своей смерти, чувствует приближающуюся смерть. И с высоты этой просто и ужасно представившейся возможности смерти в никогда не успокаивающейся душе князя

Андрея вдруг освобождается светлая и могучая сила, «. . . чтобы меня не было. . . чтобы все это было. . . ». Ему бесконечно дорога жизнь, ему хочется жить! Любовь к людям, самопожертвование — вот главное в жизни! Приход к людям, в качестве завещания сыну Николеньке — евангельская притча о «птицах небесных» — таков итог жизненных исканий Андрея Болконского, одного из самых идеальных и жизненных образов русской классической литературы.

Рецензия

При выполнении творческого задания дан аргументированный ответ на вопрос о роли данного эпизода в раскрытии характера Андрея Болконского. Раскрывая роль данного эпизода в понимании и восприятии характера князя Андрея, автор отмечает, что его жизненный путь, его светлые и могучие силы души прежде всего сопряжены с духовно-нравственными исканиями. Подчеркнута роль образа князя Андрея — одного из идеалов русской литературы и русской жизни. Композиция ответа на вопрос логичная, последовательная. Работа написана хорошим литературным языком.

Сочинение — анализ эпизода.