Сочинение Анализ эпизода смерть Базарова (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»)

Главным героем романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» является молодой нигилист Евгений Базаров. На страницах своего произведения автор подробно излагает взгляды этого человека, всесторонне освещает его характер – таким образом Тургенев изучает новое явление под названием «нигилизм», захватившее Россию 60-ых годов 19 века.

Евгений Васильевич Базаров – выходец из разночинной среды, отец его всю жизнь служил уездным лекарем. Сам герой является студентом и изучает естественные науки. Но главным своим предназначением он считает «нигилизм».

Базаров убежден, что человеку необходимо только то, что приносит конкретную пользу, как, например, химия или математика. Герой искренне верит: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Область чувств, искусства, религии не существует для Базарова. Он считает, что все это – выдумки бездельников аристократов. По мнению героя, существует лишь физиология и необходимость – это и руководит поведением людей.

Базаров убежден во всемогущей силе человека на этой земле. Именно поэтому он считает, что людям (а вернее, отдельным их представителям - нигилистам) подвластно все – они способны отвергнуть весь предыдущий опыт человечества и жить лишь по своему разумению: «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, - промолвил Базаров. - В теперешнее время полезнее всего отрицание - мы отрицаем».

Больше того, герой считает, что нигилисты выполняют священную миссию – разрушают «заблуждения предков». На восклицание Николая Петровича «да ведь надобно же и строить», Евгений отвечает: «Это уже не наше дело. . . Сперва нужно место расчистить».

Нет сомнения в том, что Базаров умен, обладает большим внутренним потенциалом. Однако его убеждения, утверждает автор, в корне неверны и опасны, потому что противоречат законам жизни.

По мере развития сюжета Базаров начинает разубеждаться в своих жизненных принципах. Самым серьезным ударом стала для героя любовь, которую он, ее всегда отрицавший, внезапно почувствовал к Анне Сергеевне Одинцовой. Любуясь поначалу лишь красотой этой женщины, вскоре он начал понимать, что полюбил Одинцову всей душой. И - самое главное – что это произошло помимо его воли, он ничего не может поделать, не может приказать своему сердцу замолчать: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно. . . Вот чего вы добились».

Любовь заставила Базарова понять, что все его теории, на которых он строил свою жизнь, были ошибочными. Да и сам он обычный человек, которым управляют какие-то неведомые ему законы. Это открытие подкосило героя – он не знал, как жить дальше, во что верить, на что опереться.

Базаров решает уехать к родителям, чтобы как-то прийти в себя. Именно здесь, в родительском доме, с ним происходит роковой случай, который можно назвать судьбоносным. Делая вскрытие тифозного больного, Базаров заражается сам. Вскоре он понимает, что умрет: «…дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь».

Поведение Базарова перед смертью в полной мере отражает силу и богатство его натуры, а также его внутреннюю эволюцию.

Герой страстно хочет жить («Сила-то, сила, - промолвил он, - вся еще тут, а надо умирать!. . »), но понимает, что смерть неумолима. Перед ее лицом он убеждается, что его «боги» – медицина, химия, физика – были ложными, они бессильны ему помочь. Есть что-то высшее и необъяснимое, что сильнее любого человека. И герой…начинает задумываться о настоящем Боге, о его помощи (!). Поэтому он, в свойственной ему манере, просит отца помолиться о его выздоровлении: «Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу».

Перед лицом смерти к Базарову приходит некое озарение, герой начинает понимать, что в жизни по-настоящему важно, а что – наносное, игра его самолюбия, заблуждения.

Истинными ценностями для Базарова предстают его родители и их любовь: «Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. . » А также - его собственная любовь к Одинцовой, которую теперь герой признает и принимает: «Ну, что ж мне вам сказать. .

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