Сочинение Анализ финала четвертого акта пьесы М. Горького «На дне».

Жанр драмы очень сложен сам по себе. Автор здесь имеет очень много ограничений. Он не может напрямую высказывать свою позицию, отражая ее лишь в монологах и диалогах героев, а также в ремарках. Кроме того, автор очень ограничен во времени, ведь пьеса не может играться на сцене слишком долго. Таким образом, писатель должен суметь выбрать нужное место и момент действия, чтобы во всей полноте раскрыть тему. Для этого необходим большой талант.



Максим Горький, несомненно, обладал таким талантом. Его пьеса «На дне» охватывает целый ряд философско-социальных проблем. Его герои – босяки из ночлежки, опустившиеся на самое дно не только в социальном, но и моральном плане. Хозяева этой ночлежки в нравственном плане недалеко ушли от них. Духовное угасание своих героев Горький показывает на протяжении всей пьесы. Но окончание четвертого действия в этом произведении имеет особое значение. Финал пьесы помогает нам понять, что будет с ночлежниками дальше, как завершится их жизнь.



Безусловно, большую жалость и искреннее сочувствие вызывает у читателя Татарин. Это был, пожалуй, единственный обитатель дна, сохранивший в себе какие-то человеческие качества. Возможно, ему помогает вера: он каждый день молится. Татарин упорно работает, но по страшной случайности раздавил себе на работе руку. Скорей всего, ее придется ампутировать, а с одной рукой он уже не сможет работать. Поэтому в конце пьесы он поддается всеобщему веселью «погибших» людей, и пьянствует вместе с остальными ночлежниками.



Безусловно, одним из важнейших моментов этого действия можно назвать монолог Сатина о Человеке: «Человек – вот правда! Что такое человек?. . Это не ты, не я, не они… нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном!. . Понимаешь? Это огромно!… Все – в человеке, все для человека!. . Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!». Безусловно, устами Сатина автор выражает свою позицию. Горький действительно считает, что человек – это звучит «гордо». Но что за герой произносит эти громкие слова?! Ведь Сатин сам упал на дно жизни и добровольно остался там, считая это для себя самой удобной позицией. Он невероятно пассивен в жизни… И именно он говорит о гордом человеке.



А чуть раньше этот герой размышляет о свободе человека: «Человек – свободен, он за все платит сам, и потому он – свободен!. . » Да, человек свободен, но это должен быть сильный человек. Можно ли самого Сатина назвать свободным? Не думаю, он уже порабощен тем образом жизни, который выбрал для себя. Может быть, этот монолог послужит началу новой жизни?. . Хотя Горький достаточно хорошо раскрыл характер этого героя. Скорее всего, для Сатина это было временное прозрение, которое, впрочем, тот поторопится залить вином.



Также в этой части пьесы очень важен монолог Барона о «переодевании». Он воспринимает всю свою жизнь просто как смену разных видов одежды: «Учился – носил мундир дворянского института… Женился – одел фрак, потом – халат… Прожил все, что было, - носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки… Служил в казенной палате… мундир, фуражка с кокардой… растратил казенные деньги, - надели на меня арестантский халат… потом – одел вот это…». Этим монологом Горький подчеркивает внутреннюю пустоту дворянского класса. За них всегда все делали другие, и вот, оказывается, они совсем не предназначены для самостоятельной жизни. За все время своего существования Барон лишь пассивно, точно со стороны, наблюдал за своей жизнью и «никогда и ничего не понимал». Так он и опустился на самое дно жизни, позволив внешним событиям руководить им.



В конце произведения замечается деградация Медведева. В списке действующих лиц Горький представляет его нам как полицейского, дядю Василисы и Наташи. То есть, в социальном плане он стоит выше ночлежников. К тому же это страж порядка, у него есть определенная доля власти. Но вот в финале пьесы он уже сожительствует с Квашней и пьянствует вместе с босяками. Тем самым он окончательно опустился до их уровня.

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