Сочинение Анализ главы 3 второй части книги первой романа М.Шолохова «Тихий Дон»

«Тихий Дон» Шолохова – роман-эпопея, изображающая жизнь простого народа в переломный момент исторического развития страны. Значительную часть произведения занимают сцены из военной жизни, но центральным является изображение казачьего быта, хутора, души труженика-казака. Именно здесь собраны все мотивы романа, здесь действие начинается и здесь оно заканчивается.



В центре повествования – история семьи Мелеховых. Большая часть глав первой книги произведения описывает уклад их жизни. Исключением не является и третья глава второй части романа. Она представляет для читателя особый интерес, так как в ней заключены причины многих последующих событий. Кроме того, уже один этот отрывок в романе позволяет читателю составить достаточно полное представление о членах семьи Мелеховых.



Анализируемая глава изображает жизнь Мелеховых с того момента, как в семью вошла Наталья Коршунова, ставшая женой Григория. Уже первая фраза «Наталья пришлась к Мелеховым ко двору») свидетельствует о том, что ее приняли с любовью, теплотой. Даже Пантелей Прокофьевич, глава семейства, вспыльчивый, тяжеловатый по характеру старик, «строгий на дому», души не чает в Наталье. Он не повышает на нее голос, а наоборот, наказывает жене, чтобы та сильно не нагружала ее работой. На это Ильинична, вспоминая свою «горбатую в работе жизнь» и соглашаясь с мужем, говорила: «Нехай хучь первый годок покохается».



Шолохов выделяет главные качества Натальи: желание и умение работать. Именно в трудолюбии, которое воспевает писатель, заключается привлекательная черта многих образов романа в целом и Натальи, в частности.



В противоположность ей дается изображение Дарьи, жены Петра Мелехова. Она постоянно стремится увильнуть от тяжелой работы. Не зря Пантелей Прокофьевич наказывает жене: «…Дарью, Дарью стегай. С ленцом баба, спорченная…» Скрыто недолюбливает старшую сноху и Ильинична. Однако Дарья умеет уходить из-под зоркого присмотра свекра и свекрови. Она постоянно занята собой, ищет радостей и удовольствий. Одним словом, это веселая и распутная девка.



Противопоставлением в начале главы Натальи и Дарьи, двух разных по характеру и поведению женщин, Шолохов еще раз подчеркивает, что источником нравственной силы и чистоты является труд.



Однако Наталья, несмотря на всю к ней любовь Пантелея Прокофьевича и Ильиничны, несчастлива в семье. Она не может добиться любви главного для нее человека – Григория, который никак не может забыть Аксинью.



Из третьей главы мы узнаем о душевном состоянии Григория, не способного забыть «Аксютку» даже после женитьбы на Наталье. Лаская жену «по обязанности», он сравнивает ее смущенную покорность с любовной исступленностью Аксиньи. При встречах со своей любовью Григорий пытается быстро уйти от ласкового Аксиньиного взгляда. Нелегко Григорию видеть свою любимую рядом с ее мужем Степаном, думать, что с ним она счастлива. Тяжело, однако, и самой Аксинье, которая, «лаская мужа, слезами заливает негаснущую к нему ненависть».



Еще тяжелей приходится Наталье, которая перехватывает каждый взгляд мужа в сторону дома Аксиньи. Шолохов так описывает ее состояние: «Она, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжималась в комок, оплакивая заплеванное свое счастье». Эта ограниченность, замкнутость ее чувства к Григорию впоследствии станет причиной нового сближения Мелехова и Аксиньи. Наталья мучается в одиночестве, больше думает о своих страданиях, а потому она не в состоянии понять душу Григория.



Но из этой главы пока неясно, останется ли Мелехов с женой или вернется к Аксинье. Об этом свидетельствует и авторская оценка душевного состояния героя: «… думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей».



Заботы, душевные переживания были не только у Мелеховых. «В каждом дворе…под крышей каждого креня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь», - отмечает автор. Это свидетельствует о том, что Мелеховы – лишь одна из многих семей, на примере которой Шолохов изображает уклад казачьей жизни, народный быт, а также душевные переживания, свойственные простым людям в тех или иных обстоятельствах.



В 3 главе продолжают свое развитие многие сюжетные линии, связанные прежде всего с отношениями между Григорием, Натальей, Аксиньей и Степаном. Однако в конце главы намечается другое направление в сюжете, связанное с военными событиями, а именно – с революцией. О ней, «посверкивая злыми глазами», говорит Валет: «Не-е-ет, ша-ли-шь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый год, тогда поквитаемся!»



Описание природы в конце главы также воспринимается как предупреждение о том, что мирное течение жизни может резко измениться под влиянием грядущих событий. Подобно тому, как тихое течение Дона может стать бурным в море.



Таким образом, в 3 главе второй части романа мы видим, с одной стороны, изображение мирной жизни казачьего быта, душевных переживаний обычных людей, с другой, предупреждение о грядущих важных событиях в жизни народа. Поэтому 3 глава романа представляет собой значительный интерес как для понимания сюжета и идеи произведения, так и для раскрытия характеров основных персонажей. .