Сочинение Анализ главы "Фантастический путешественник" (по роману М.Е. Салтыкова- Щедрина «История одного горо

Произведение Салтыкова-Щедрина «История одного города» является своего рода пародией на других авторов и их творчество. Некоторые моменты, имена и исторические события заимствованы у других известных писателей того времени.

Также можно проследить и сатирическое изображение героев и России. «История одного города» - антиутопия в русской классике. Мастерски автор создает и комичность своих героев, показывает сущность каждого из них. Остановимся подробнее на главе «Фантастический путешественник».



Тематика главы такова: главным действующим лицом является бригадир Петр Петрович Фердыщенко. Именно о нем и идет повествование. Дело в том, что этот градоначальник решил отправиться путешествовать по своему выгону. Никто не мог понять, зачем ему это, ведь огромными денежными средствами Петр Петрович не обладал, «но бригадир был непоколебим»: «Прост он был, - поясняет летописец, - так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил». Видимо, Фердыщенко подражал своему «патрону и благодетелю, который тоже был охотник до разъездов» - князю Потемкину. Несмотря на мнение окружающих, Петр Петрович все-таки собрался и поехал. Сказал, что вернется нескоро и взял с собой денщика Василия Черноступа и двух инвалидных солдат. Фердыщенко ведет себя заинтересованно, много о чем спрашивает. Первый его осмотр кончился быстро – за полчаса, а отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. Почувствовав скуку, долго не задумываясь, Фердыщенко стал во всем упрекать глуповцев. Решили они подкупить бригадира и дали ему денег и в пушку пострелять – тут он немного и поутих. Но это продолжалось недолго – за обедом Фердыщенко напился и вел себя довольно буйно.

Гуляния продолжались долго, пока квас с водкой не перевелись, а после этого на следующий день путешественники двинулись дальше. По дороге встретили пастуха и, не дождавшись от него вразумительных ответов, взяли с собой.

В этом эпизоде есть интересная фраза, которую нельзя оставить без внимания: «В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился».

Дальше сюжет произведения незамысловат – герой пьет, ест без меры и в завершении всего ему приходит конец: «Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла. . . »

Так и кончилось достославное градоначальство Фердыщенко. Жители Глупова задумались о случившемся – они боялись, чтобы «их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира». Однако их опасения оказались напрасными, так как через неделю прибыл из губернии новый градоначальник – Василиск Семенович Бородавкин, «с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова».

В этой главе переплетаются комичность и, в то же время, трагичность. Здесь проявляются пародийность произведения и его историчность. В главе упоминаются князь Потемкин, Марфа Посадница, да и тот же самый Фердыщенко – один из героев романа Ф. М. Достоевского.



Основной проблематикой главы является «пир во время чумы». В окружении бедности и нищеты, закрывая глаза на все это, народ гуляет, пьет и не хочет замечать негативных сторон жизни. Во время правления Фердыщенко город подвергся голоду и пожару, но, несмотря на это, люди всячески пытаются «ублажить» бригадира.



В целом глава «Фантастический путешественник» является сатирической. В ней центральным событием является то, что Фердыщенко умирает от объедения.



В повествовании мы видим множество ярких и конкретных описаний «явств»: «подали тешку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины»; «сначала пили квас, потом чай, потом водку; поросенок в сметане или гусь с капустою», который и стал для Фердыщенко смертельным. Это лишний раз показывает, как простые люди относятся к начальству, что труду они предпочитают шумные пирушки.



Главной идеей любого произведения является все-таки то, что возникло в сознании писателя под воздействием внешних факторов и настойчиво требующим своей постановки важным для людей вопросом. В главе – комическая ситуация в трагичное время, то есть если говорить конкретнее, то в довольно непростой голодный и тяжелый период бригадир Фердыщенко умирает от переедания.



Своей сатирой Салтыков-Щедрин высмеивает глупость людей, жадность бригадира и его склонность к подражательству, чрезмерную любовь народа к веселью. После прочтения этой главы начинаешь задумываться над тем, что каждое явление в нашей жизни должно иметь меру. Юмор Салтыкова-Щедрина можно назвать «смехом сквозь слезы». В простой, легкочитаемой форме он сумел показать отрицательные стороны русских людей, затронул важные проблемы своего времени. И читать его произведения интересно в любое время, ведь описываемые им события можно увидеть и в современном обществе. .