Сочинение Анализ лирики Ахматовой А.А.

К своей первой поэтической книге «Вечер» Анна Ахматова позднее относилась довольно прохладно, выделяя в ней единственную строчку: «. . . пьянея звуком голоса, похожего на твой». Однако поэт Михаил Кузмин закончил свое предисловие к «Вечеру» такими словами: «. . . к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его Анна Ахматова». Поэтика « Вечера » во многом предопределила теоретическую программу нового литературного течения — акмеизма.

Акмеизм возник как реакция на стилевые крайности символизма (известная статья критика и литературоведа В. М. Жирмунского о творчестве акмеистов называлась «Преодолевшие символизм»). «Лиловым мирам» и мистическим далям символизма акмеисты противопоставили жизнь «здесь и сейчас», в этом «милом, радостном и горестном мире»; различным формам модернизации христианства и нравственному релятивизму — «ценностей незыблемую скалу».

В литературу первой четверти XX в. Ахматова пришла с самой традиционной в мировой лирике темой — темой любви. Но решение этой традиционнейшей темы в ее поэзии было принципиально новым. Стихи Ахматовой далеки от сентиментальной женской лирики XIX в. (Мирра Лохвицкая, Юлия Жадовская, Каролина Павлова — лучшие ее представительницы) и отвлеченной, «идеальной» любовной лирики символистов. В этом смысле Ахматова опиралась не столько на русскую поэзию, сколько на прозу XIX в. «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность русского романа XIX в. Свою поэтическую форму она развила с оглядкой на психологическую прозу», — писал О. Э. Мандельштам. В новую эпоху на смену «умершей» форме психологического романа Тургенева, Толстого и Достоевского приходит «роман-ли-рика» (такое определение творчеству Ахматовой дал в 1918 г. В. В. Гиппиус, а позднее им пользовался и В. М. Эйхенбаум). «Роман кончен. Трагедия десяти лет развязана в одном кратком событии, одном жесте, взгляде, слове», — писал В. В. Гиппиус.

В сборнике «Вечер» наметились, а в «Четках» и «Белой стае» окончательно оформились отличительные черты индивидуального стиля Ахматовой. Охарактеризуем важнейшие из них.

1. Новый тип лирической героини, «литературной личности », не замкнутой в своих глубоко личных переживаниях, а включенной в широкий исторический контекст эпохи. Масштабность обобщения в образе лирической героини не противоречила тому, что лирика Ахматовой оставалась предельно интимной, а поначалу казалась современникам даже «камерной».

В ранних ее стихах представлены различные ролевые воплощения лирической героини, своеобразные «литературные типы» 1900-х гг. : невеста, мужнина жена, покинутая возлюбленная и даже маркиза, рыбачка, канатная плясунья и Сандрильона (Золушка). Такая «многоликость» героини подчас вводила в заблуждение не только читателей, но и критиков, которые нередко по стихам пытались строить догадки о личной жизни самой Ахматовой. Однако такая игра с разнообразием «масок» была направлена, вероятно, как раз на то, чтобы препятствовать отождествлению автора с каждой из них в отдельности.

Не пастушка, не королевна

И уже не монашенка я —

В этом сером будничном платье

На стоптанных каблуках.

2. Новеллистическая композиция лирических стихотворений. Стихи ранней Ахматовой внешне почти всегда представляют собой простое повествование — стихотворный рассказ о конкретном любовном свидании с включением бытовых подробностей. «Эпичность» нередко сказывается уже в первом стихе произведения, задающем временную дистанцию между моментом речи и свершившимся событием («В последний раз мы встретились тогда. . .

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