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Сочинение Анализ народной лирической песни "Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные..."

    Лирическая песня «не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…» затронула мою душу. Она исполняется от лица скорбящей невесты, которую отверг и покинул «сердечный друг». В песне героиня раскрывает свои чувства. Этому помогает композиция произведения - монолог.

    Песнь начинается обращением лирической героини к «ветрам буйным». Она говорит о них, как о живых существах («не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные, не тревожьте мои мысли скучные…»). Героиня изливает им всю душу, рассказывает о своем большом горе, словно просит посочувствовать и помочь чем-то. Она обращается к ветрам, как к матери или к очень близкому другу.

    Природа словно отражает душевное состояние девушки. В героине как будто все кипит, надвигаются темные страшные тучи. Она страдает и не знает, кому поведать об этом. И находит необходимого ей собеседника в природе. А ветры как будто переживают за героиню, они «бушуют», волнуются. В природе чувствуется сострадание, и словно скоро пойдет дождь – она заплачет. В произведении картина окружающего мира помогает прочувствовать состояние души лирической героини. Используется прием психологического параллелизма.

    В песне героиня спрашивает:

     Чем я своего голубчика прогневала?

    Или тем, что я верна была?

     Или тем, что я люблю тебя?

     Не лукава была, не насмешлива?

    Она обращается к условному собеседнику – ветру. Но ни он, ни читатель, ни кто-либо другой на эти вопросы не сможет никогда ответить. В какую-то минуту даже кажется, что героиня сама не ждет ответа, потому что знает его:

     Знаю: батюшка, знаю, жизнь моя,

     Что можешь найти лучше меня, -

    А верней меня не сыскать тебе.

    А это обозначает, что вопросы героини в песне риторические.

    Прочитав песнь, я узнала, что девушку выдают замуж не по любви. Но невеста обязана быть верной своему суженному и принадлежать ему полностью, даже сердцем. Чтобы сохранить свою семью, девушка не должна гневить супруга. Невесте нельзя противоречить мужу, лукавить ему. Я думаю, что в песне рисуется нравственный идеал русской невесты.

    В песне героиня страдает, потому что ее покидает возлюбленный. Девушке тревожно, страшно, грустно и горько из-за этого. Настроение, выраженное в песне, создается с помощью всевозможных поэтических приемов. В произведении используется инверсия («Покидает любить меня сердечный друг»), психологический параллелизм:

     Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные,

    Не тревожьте мои мысли скучные;

     Уж и так мне жить тошнехонько…;

    Многочисленные эпитеты («ветры буйные», «мысли скучные», «сердечный друг»), повторы («или тем, что я верна была? или тем, что я люблю тебя»), риторические вопросы (Чем я своего голубчика прогневала? Не лукава была, не насмешлива?).

    Мне жалко героиню этой песни. Я сочувствую ее горю, и переживаю за девушку. Читая эту песнь, я словно оказалась на месте героини, и мне стало грустно. Произведение поразило меня своей чувствительностью и выразительностью. .

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