Сочинение Анализ отрывка из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

Этот лирический текст – отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. В нем рассказчик раскрывает тему ненастной и пасмурной весны. Эта ситуация является огромной бедой для крестьянина, ведь не будет хорошей погоды – не будет и урожая. Земля для него все, она и кормилица, и поилица. Рассказчик показывает нам различные образы, позволяющие почувствовать всю важность и трагичность происшедшего: это не только крестьяне, но и солнышко – желанное, незаменимое, и дождливые облака, ставшие уже ненавистными…

Для создания этого отрывка, состоящего из восемнадцати строк, автор использовал смешанную рифму. Лирический текст написан двусложным размером, четырехстопным ямбом, придающим ему особую ритмичность и певучесть. Звучание отрывка напоминает произведения устного народного творчества. Этот лирический текст изобилует множеством изобразительных средств: это и разнообразные эпитеты: «облака дождливые», «зеленым мягким бархатом»; и метафоры: «лежит земля», « вода не убирается», «земля не убирается». В тексте присутствуют сравнения: «как дойные коровушки», «как мертвец без савана». Также есть некоторые стилистические фигуры: инверсия: «не греет землю солнышко», придающие тексту динамичность.

Этот отрывок поразил меня не только необычностью построения композиции, но и используемыми выразительными средствами. Некрасов очень точно и последовательно описал каждый образ, используя оригинальные эпитеты и метафоры. Благодаря этому, мы можем ясно представить себе все, что хочет донести до нас автор. .