Сочинение Анализ поэмы А.С.Пушкина "Медный всадник"

Поэма Медный всадник, авторство которой принадлежит А. С. Пушкину, написана в стихотворной форме.

В поэме, по существу, два главных героя: молодой человек Евгений и памятник – Медный всадник.

Поэма начинается со вступления, в котором говорится о памятнике, как о живом существе, которое способно думать и мыслить:

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн…

Памятник в поэме символизирует Петра I, построившего Петербург, чтобы в Европу прорубить окно.

В первой части поэмы повествуется об осеннем Петрограде, в котором молодой человек Евгений, бедный, но трудолюбивый. В один из осенних дней он спешит домой, огорченный своею судьбой трудом доставить и независимость и честь. В то же время он думает о своей возлюбленной Параше, которую не видел уже несколько дней. Придя домой, ложится спать. Ночью начинается страшнейшее наводнение, в городе паника и неразбериха, по улицам плывет все, что можно – товары торговки, мосты, гробы с размытого кладбища. Евгению удается спастись, и он взбирается на мраморного льва и сидит там недвижимый. Его мысли занимает одно – судьба возлюбленной, которая живет почти у самого залива.

Вторая часть поэмы повествует нам о том, что было после окончания наводнения. Молодой человек спешит к дому любимой, и что же видит?

…Узнать не может. Вид ужасный!

Все перед ним завалено;

Что сброшено, что снесено…

Евгений подбегает к дому Параши и его взору открывается ужасная картина:

Вот место, где их дом стоит;

Вот ива. Были здесь ворота,

Снесло их, видно. Где же дом?

Как только молодой человек понимает, что ни дома, ни его возлюбленной больше нет, он теряет рассудок, и начинает дико хохотать. На следующий день народ, отправившись от наводнения, живет своей жизнью: кто-то идет на службу, торговцы открывают подвалы и высчитывают убытки, надеясь их возместить на будущих покупателях. Лишь один Евгений не оправляется после потрясения. Он уходит с квартиры, живет на пристани, питается тем, что ему подадут. Так проходит время до осени. В один из дождливых дней Евгений спит у пристани, а проснувшись, вдруг живо вспоминает то, что когда-то ввергло его в сумасшествие. Не понимая, куда идет, он движется к Медному Всаднику, к тому, чьей волей роковой над морем город основался. Евгений не находит себе места, глядя на памятник и вдруг ему начинает казаться, что Медный Всадник, сорвавшись с места, мчится за ним. Евгений бежит, но его всюду преследует топот копыт. С тех пор Евгений, проходя через площадь, над которой возвышается Медный Всадник, снимал свою шляпу, опускал глаза и поскорее шел стороной.

Не придя в себя после наводнения, и долго не прожив, Евгений умирает вскоре.

Нашли безумца моего,

И тут же хладный труп его

Похоронили ради бога.

Так завершается поэма А. С. Пушкина Медный Всадник. .