Сочинение Анализ повести Ф. Сологуба «Маленький человек»

Повесть Сологуба отражает в названии несколько контекстов. Литературное вспоминание, обозначается в заглавии, соотнесена с известной традицией русской классической литературы – представление социального типа «маленького человека». Но эта повесть является по своей жанровой специфике сатирической и фантастической, поэтому метафорический смысл теряется, так как слову «маленький» в этой повести возвращается его первоначальное значение – «небольшой по размеру».

Повесть: помимо основной сюжетной линии, есть побочные; повесть фантастическая: встреча с мистическим героем, сцена превращения; элементы комического позволяют говорить о том, что это еще и сатирическая повесть.

Ф. Сологуб следует традиции изображения «маленького человека», представляя жизнь третьего сословия. Использование приемов фантастического изображения задано темой превращения.

Не сатирическое, а ироническое осмысление проблемы социального неравенства и духовной бедности человека лежит проблема.

Пародийное изображение «маленького человека». Сологуб в ироническом ключе представляет историю отношения русской классической литературы к определенному социальному типу. Положение «несчастного» чиновника представлено в комической форме. Но если в повести Гоголя именно молодой человек только и мог пожалеть Акакия Акакиевича, то в произведении Сологуба, напротив, «на службе, в департаменте, сначала косились, смеялись. Особенно молодежь… Потом стали ворчать. Выговаривать». «Город - лабиринт» отражает тему «униженных и оскорбленных» Достоевского, но у Сологуба она лишена пафоса сострадания. Мрачный Петербург не противостоит миру героя, он играет роль лишь фантастической декорации, представляющей встречу Саранина с армянином. Чеховское «перенесение акцентов со среды на человека» в разработке образа «маленького человека» проявляется лишь в парадоксальных сюжетных ситуациях и мотивах, например, в изображении социально неравного брака (он – служащий, она - купчиха) и в «футлярной жизни», доведенного до абсурда.

В этой повести концентрическая система образов – персонажей. Главные герои произведения – Саранин Яков Алексеевич и его жена Аглая Никифоровна. Именно их взаимоотношения составляют основной конфликт повести. Другие персонажи (армянин, мальчик, сослуживцы) составляют только второстепенные сюжетные линии.

Композиция сюжета: экспозиция – представление героев; завязка – сцена, где герой выпивает предназначенное для жены чудо – средство; кульминация – предложение представителя фирмы «Срегаль и К0» выгодной сделки; развязка – исчезновение героя;

Композиционные особенности: членение главы не обусловлено завершенностью повествования и не отражает динамику развития сюжета; важную функцию в организации повествования выполняют различные виды диалога: внутренний монолог графически выделяются привычками; традиционное диалогическое построение фабульных сцен.

Поэтические штампы («злой рок», «трагическая вина»; портрет загадочного мальчика является пародией на романтическую демоническую внешность); сатирическая («Аглая уже получает по тысяче в месяц. У Аглаи завелись и еще отходы. И знакомства. И любовники. И бриллианты. И экипажи. И дом. Аглая весела и довольна. Она раздобрела еще больше. Носит башмаки на высоких каблуках. Выбирает шляпки гигантских размеров»); литературные воспоминания («Мирный чиновник, проживший тихо и бесцветно треть века, ощутил вдруг в себе душу предприимчивого и свободного охотника диких пустынь, - героя Купера или Майн Рида»); каламбуры («… думал, что женился по любви – к ней и к приданому»). .