Сочинение Анализ повести Н.В. Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Николай Васильевич Гоголь – писатель, с именем которого связано зарождение в литературе жанра сатиры. Конечно, она существовала и до него, но в его творчестве обрела особенное звучание. Соединяясь с реалистическими изображениями действительности, гоголевская сатира выставляет напоказ пошлость, глупость и невежество.

Повесть отрывается восторженными описаниями костюма, дома и сада И. И. . Автор также отмечает «богомольность» И. И. , который ходит в церковь лишь для того, чтобы побеседовать с нищими, узнать их нужды, но при этом ничего не подать.

Таким же «хорошим человеком» является и его сосед И. Н. . Он не столько высок, сколько «распространяется в толщину». Он лежебока и ворчун, не следит за своей речью. Тем не менее заканчивается описание главных героев выводом, что они оба прекрасные люди. И чем больше автор восторгается этими людьми, тем ярче становится видна их никчемность.

Следом за прекрасными описаниями открывается жалкая картина города провинциального города Миргорода, в котором и развиваются все события. Главной достопримечательностью города является огромная лужа. Сразу же становится ясно, что в городе беспорядок и за городом никто не следит. Беспечная жизнь помещиков сделала из них бездельников, занятых только раздумьями о том, как бы развеять и потешить свою жизнь.

С непревзойденным мастерством и юмором Гоголь показывает, как молниеносно из друзей И. И. с И. Н. превращаются в заклятых врагов. В итоге ссоры они подают друг на друга в cуд.

С возникновением ссоры герои повести воспряли духом, у них появилась цель жизни – выиграть тяжбу в суде. Но их дела вряд ли решатся в обозримом будущем. Ведь судья, даже не почитав дело, сразу же подписывает, чиновники берут взятки и с И. И. и с И. Н. .

Повесть заканчивается словами: «Скучно на этом свете, господа», потому что на самом деле таких людей было много по всей России и их существование оставляло желать лучшего. .