Сочинение Анализ рассказа

В рассказе «О чем плачут лошади» автор необыкновенно реалистично изображает русскую природу. Читатель просто физически ощущает запах разнотравья, видит порхание бабочек и стрекоз, ощущает прикосновение лошадиных губ — мягких и теплых.

Даже городской человек, видевший лошадь разве что в кино или в цирке, всем сердцем потянется к лошадям. А уж тот, кто хотя бы раз кормил лошадь хлебом или сахаром с руки, тот проникнется глубочайшей жалостью к этим загнанным, изработавшимся существам. Конюх вечно пьян и часто забывает не только покормить, но и напоить их. Лошадь Рыжуха плачет.

Когда рассказчик спрашивает, о чем плачет его любимая кобыла, в рассказе появляется элемент фантастического допущения: животное, словно в сказке, обрело возможность отвечать человеку.

Старая кобыла Забава, оказывается, пела своей молодой подруге песни, где рассказывалось о том, как прежде любили и уважали лошадей. Еще бы! Они были основой крестьянской жизни.

Позже в жизнь деревни вошла техника — лошадей оттеснили на второй план. Стали пренебрегать ими. . .

Внимательному читателю откроется, что рассказчик сожалеет не только о слезах лошадей — он и сам плачет о разрушении былого деревенского уклада, когда люди жили в ладу с природой, знали цену жизни, труду, празднику. Не зря видится герою в большом лошадином глазу отражение его самого — маленького человека.

Сказочные кони, деревянные кони, венчающие коньки крыш, — воплощение русской мечты, русской связи одновременно с землей-кормилицей и небом, которое питает душу.

Эти кони забыты и преданы.

Герой и сам ощущает себя предателем, представителем нового практичного и жестокого времени. Это подчеркивает выразительная деталь: человек уходит с луга, засунув руки «в кармайы модных джинсов».

Но поскольку живая память о прежних временах еще жива в повествователе, то в душе его поднимается тоска. Он и сам чувствует себя существом «нелепой лошадиной породы» — наверное, потому, что и сам он много работает, не ощущая благодарности. И еще потому, что трудно бывшему крестьянину принять все безжалостные законы современного общества. Все-таки главное в том, что связь с природой и ее прекрасным творением — лошадью, будет рваться долго и мучительно.