Сочинение Анализ рассказа "Царь-рыба"

В рассказ "Царь-рыба", с моей точки зрения, поднимается очень сложный и важный психологический вопрос, заключающийся в отношении между индивидуумом и обществом. В роли первого здесь выступает Игнатьич, а в роли второго - жители его родного поселка Чуш. Игнатьич - это мастер на все руки, готовый прийти на помощь любому и ничего не требующий за это, хороший хозяин, умелый механик, и истинный рыбак. Но не это главное в нем. Главное в Игнатьиче - это его отношение к остальным чушанцам с некоей долей снисходительности и превосходства. Именно эти снисходительность и превосходство, хотя и не выказываемые им, образуют пропасть между ними. Со стороны это выглядит так, как будто Игнатьич стоит на одну ступень выше своих же земляков.

Мне особенно хотелось бы подчеркнуть, как сам автор говорит об Игнатьиче: "Был он родом здешний - сибиряк и природой самой приучен почитать "опчество", считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, - на давать себе на ноги топор ронить. " Именно это одно предложение, по моему мнению, и заключает в себе весь смысл рассказа. Разбираться же в характере Игнатьича нужно последовательно. К нему ни в коем случае не применимы строгие, однозначные ярлыки "отрицательный" или "положительный" герой.

И так, первая мысль при прочтении рассказа - это "характер Игнатьича очень противоречив". Да, это действительно так, но это легко объясняется его самостоятельностью. Да, именно самостоятельностью. Мне кажется, что Игнатьич, в детстве просто Зинка, рос, надеясь только на себя самого. Он не хотел просить помощи у других, считая, что всего сможет добиться сам. И действительно он добился всего сам, но только пока рос, настолько отдалился от общества, в котором жил, что, достигши всего, так и остался сам по себе.

По-моему, пока он так рос, в его душе сформировался его собственный мирок со своими порядками и законами. К тому же, помогая другим людям вроде бы и бескорыстно, Игнатьич на самом деле вырабатывал в них особое отношение к своей личности. Поначалу это было не заметно, но, как только Игнатьич уверенно встал на ноги, он заявил о своем положении в обществе. Скорее всего, он думал так: "Я делаю все, что вам надо и как надо, а за это еще и ничего не беру, поэтому не трогайте меня и не учите, как жить". Все это усугублялось приобретенной Игнатьичем привычкой молчаливого общения, той, которая так отталкивала от него людей.

Вставши на ноги, Игнатьич невольно становится над обществом, которому он все время помогал. Это объясняется тем, что все, скорее всего, ему что-то должны, так как когда-то в свое время он им чем-то помог. Таким образом и объясняется некий психологический террор Игнатьича, заключающийся в чистой одежде, хорошем доме, блестящем умении удить. Это давлению он подвергает весь поселок. То есть на самом деле опровергается данное самим автором определение отношения "опчества" и Игнатьича. На самом деле он не почитает его, не считается с ним и постоянно раздражает своим поведением.

Показав это, дав понять читателю: кто есть на самом деле Игнатьич, автор приступает к свершению наказания для своего героя. Это наказание явилось ему в образе царь-рыбы, о которой очень много узнал от всего деда-рыбака. Понадеявшись, как и всегда, только на свои силы, Игнатьич на этот раз жестоко поплатился. Это необдуманное решение почти стоило ему жизни. Но пока он находился в воде с этой рыбой, он, как мне кажется, сильно изменился. Все дело в том, что он впервые по-настоящему попросил у всех прощения, почти не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь, да услышит его. И только попросив прощения, он ощутил душой какое-то особое освобождение, еще не постигнутое умом.

Только теперь, по моему мнению, и начинается настоящая жизнь рыбака Игнатьича, а не жалкое подобие, которое он вел до встречи с царь-рыбой. .