Сочинение Анализ стихотворения А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (адресовано жене)

Александр Александрович Блок жил и писал в очень трудных исторических условиях, мучительно ощущая отсутствие гармонии в “страшном мире”. Не чувствовал он ее и в своей душе. Только любовь смогла принести Блоку ту необходимую, желанную умиротворенность, без которой невозможно было жить. Любовь была призвана исключить хаос не только в душе, но и в окружающем поэта мире. Блок обожествлял любовь, открывшую ему высокий смысл жизни. Большое количество стихотворений он посвятил этому прекрасному чувству. Одно из них — “О доблестях, о подвигах, о славе. . . ”.

Это произведение было написано в 1908 году. Оно имеет структуру кольцевой композиции: первая строка повторяет последнюю, но противопоставлена ей; в заключении стихотворения автор словно хочет повторить первую строку, однако он уже не думает ни о доблести, ни о подвигах, он ищет хотя бы нежности, но не находит и ее.

Жанр стихотворения — любовное послание. Герой обращается к ушедшей от него любимой женщине. Он испытывает страстное желание вернуть любовь, потерянную уже много лет назад:



И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою. . .

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слезы лил, но ты не снизошла.



Те дни, когда лицо любимой сияло, сменили страшные дни, крутящиеся “проклятым роем”. Образ “страшного мира” символичен, он один из ключевых в стихотворении. Сливаясь с образом сырой ночи, он контрастирует с “синим плащом” прошлого, плащом, в который завернулась героиня, уходя из дома (синий цвет — измена):



Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне

Ты, милая, ты, нежная, нашла. . .

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь ушла. . .



Дни подобны ночи, жизнь кажется сном {“я крепко сплю”). В стихотворении встречается большое количество эпитетов: “на горестной земле”, “заветное кольцо”, “проклятым роем”, “в сырую ночь”. Нежность, с которой герой вспоминает свою любимую, сравнивая ее со своей молодостью: “И звал тебя, как молодость свою. . . ”, — подчеркивается в произведении такими эпитетами, как: “прекрасное лицо”, “ты, милая”, “ты, нежная”. Есть в стихотворении олицетворения и метафоры: “когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе”, “я бросил в ночь заветное кольцо”, “ты отдала свою судьбу другому”, “летели дни”, “вино и страсть терзали жизнь мою”.

Если внимательно читать стихотворение “О доблестях, о подвигах, о славе. . . ”, то нетрудно заметить, что оно перекликается со стихотворением А. С. Пушкина “Я помню чудное мгновенье. . . ”. У Блока:



Когда твое лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе.

У Пушкина:



Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты.



“И я забыл прекрасное лицо” — “и я забыл твой голос нежный”; “летели дни” — “шли годы” и др. Но, несмотря на столь похожий сценарий, финалы у произведений совершенно противоположные: у Пушкина к концу стихотворения наступает пробуждение души, у Блока же мы видим лишь горечь и отчаяние (герой не вернул любимой).

В спасительную силу любви, любви как очищающего светлого чувства, А. Блок верил всегда и стремился отдать всего себя любви, великой любви к женщине, к родине. Любви он посвятил свои чувства, помыслы, душу, что ярко выражено в его творчестве.

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