Сочинение Анализ стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта…»

Поэзия Фета – одна из вершин русской лирики. Фет считал, что поэтическое искусство должно воспевать только прекрасное. Повседневная жизнь скучна, уныла, ей нет места в стихах.

Большим поэтом сделала Фета, прежде всего, любовь к природе, умение видеть и чувствовать её красоту. Многие произведения Фета, посвящённые природе, проникнуты чувством восторга, светлой радости, состоянием душевного подъёма. Таково и стихотворение «Это утро, радость эта…». Оно о прекрасном времени года – весне, когда окружающий мир пробуждается, наполняется новыми звуками, свежими красками, яркими запахами, а душа человека – сильными чувствами.

Как и в любом другом лирическом произведении, здесь состояние природы тесно связано с переживаниями лирического героя, о чём можно судить уже по начальной строке: «Это утро, радость эта…». Утренние часы чаще всего ассоциируются с бодростью, долгожданным восходом солнца, радостью природы от пробуждения. И лирический герой счастлив весенним утром. Эта строка раскрывает общий эмоциональный фон всего трёхстишия.

Талант Фета проявился, прежде всего, в том, что он сумел очень ёмко показать в одном дне, от утра до ночи, всю весну («это утро, радость эта», «мощь и дня и света», «эта ночь без сна»).

Стихотворение фрагментарно, обрывочно. Перед глазами читателя каруселью проносятся:

Эти ивы и берёзы,

Эти капли, эти слёзы,

Этот пух – не лист,

Эти горы, эти долы…

Произведение состоит из одного предложения, чем также подчёркивается стремительность, быстрота смены событий, будто все весенние месяцы сжались до нескольких секунд.

В стихотворении поэт использует разные изобразительно-выразительные средства. Один из излюбленных приёмов Фета – анафора. Каждая новая строка начинается с местоимения это, эти, эта. В некоторых строках оно встречается дважды: «эти стаи, эти птицы», «эти мошки, эти пчёлы». Таким образом задаётся особый ритм, задорный, динамичный.

Ощутимость звуков в стихах Фета достигает степени, небывалой до него в русской поэзии. Музыкальность стихотворения достигается с помощью анафоры и аллитерации: «дробь и эти трели», «крик и вереницы», «зык и свист».

Повторение сонорного «р» и свистящих «з» и «с», близких к звукам природы, делает картину не только зримой, но и слышимой, как будто объёмной, полнокровной. Ту же роль выполняет и олицетворение: «этот говор вод», «вздох ночной селенья», метафорическое сравнение: «эти капли – эти слёзы».

Особое внимание следует уделить последней строфе стихотворения:

Эти зори без затменья,

Этот вздох ночной селенья,

Эта ночь без сна,

Эта мгла и жар постели,

Эта дробь и эти трели,

Это всё – весна.

Здесь более чётко мы ощущаем не только настроение весенней суматохи, но и смятение самого лирического героя. Ведь весна – это время пробуждения не только деревьев, рек, зверей и птиц, но и пора цветения души. Весна ассоциируется у нас с любовью, страстью. Возможно, герой проводит бессонные весенние ночи в мыслях о возлюбленной. В сознании героя мешаются его личные переживания с тем, что происходит вокруг.

Чувство лирического героя неясны, неопределённы, они воплощаются в деталях внешнего мира. Здесь ночь как бы окрашивается настроением лирического героя, оживляется им. Душевное состояние, которое не выражается точными словами, может, по Фету, быть лишь навеяно.

Описание природы, как бы откликающейся на настроение лирического героя, выбор отдельных впечатляющих деталей вместо связного описания, тонкий рисунок настроения – вот что характеризует это произведение. В стихотворении не встречается ни одного глагола, динамизм передается через обилие отглагольных имен существительных. Последняя строка («Это всё – весна») – это эмоциональный итог всего произведения, провозглашающего радость жизни, бурю чувств в прекрасный весенний день.

Фетовский мир прекрасного включает вполне реальный круг чувств и настроений, воплощенных в его поэзии с большой психологической тонкостью. Речь идет, прежде всего, о любовных переживаниях. Фет издавна слывет певцом природы и любви.

А. Фет – поэт редкой эмоциональности, заражающей силой чувства, при этом чувства светлого, жизнеутверждающего. Основное настроение поэзии Фета – настроение душевного подъёма. Упоение природой, любовью, искусством, воспоминаниями, мечтами – вот основное эмоциональное содержание его поэзии. Есть у него, конечно, и грустные, меланхолические стихи. Но даже в тех стихах, где поэт говорит о «земной, гнетущей злобе», о «мраке жизни вседневной» и её «язвительных терниях», главная тема – преодоление мрака, забвение терний, подъём над тусклой и печальной жизнью. .