Сочинение Анализ стихотворения А. Фета «После бури»

Стихотворение А. А. Фета «После бури» датируется 1870 годом. В этот период автор активно переписывался с Л. Н. Толстым, который проявлял живой интерес к его творчеству и восторженно отзывался о многих стихах, в том числе, и о стихотворении «После бури».



Стихотворение относится к природной лирике – одному из основных направлений творчества поэта. А. А. Фет – искусный художник-пейзажист, наделенный даром «рисовать» словами. В стихотворении описано море после шторма, прибрежная полоса, только что испытавшая буйство стихии. Ни один штрих не ускользает от пристального взгляда поэта: на глазах читателя природа преображается: «пронеслась гроза» и наступил «час спасенья».



Как и во всем творчестве Фета, природа очеловечена, стихотворение богато олицетворениями: зыбь морская «дышит»; «не опомнится от бури»; челн «спит»; лес «не шелохнется»; все «плачет и смеётся». Можно проследить, как меняется состояние природы. По мнению Фета, природа и внутренний мир человека едины. Отдыхающее от грозы побережье, словно человеческая душа, пережившая потрясение и восстанавливающая равновесие, ищущая успокоения. После бурь всегда наступает штиль, а душевные невзгоды обогащают человека многообразием чувств. Поэт, используя тропы, показывает эту метаморфозу.



От первой строфы к последней меняется характер эпитетов: « гроза седая», «челн убогой», «страшной силой», «забытые тревогой», «освеженный лес», «яркий», «нежный». Сравнение челна с больным подтверждает наличие в стихотворение философского подтекста. «Складки паруса» - это метафора, изображающая мятущуюся «от страшной мысли» душу. Они «обвисли», «забытые тревогой». Так и человек часто испытывает опустошение после переживаний. «Прибрежный лес» стоит «весь в росе», роса – это слезы облегчения, после которых и наступает «час спасенья».



Поэт применяет такой художественный прием, как инверсия, т. е. нарочито изменяет порядок слов в предложении: «гроза седая», «зыбь морская», «челн убогой», «лес прибрежный», «час спасенья, яркий, нежный». Это свойственно высоким стилям, придает стихотворению «нарядность», наполняет мелодией, оно льется, как песня, которую хочется петь снова и снова.



Стихотворение богато звукописью, - излюбленным приемом поэта. В первой строфе еще слышны отголоски бури, применена аллитерация, повтор согласного :



Пронеслась гроза седая,



Разлетевшись по лазури,



Только дышит зыбь морская,



Не опомнится от бури.



Во второй-третьей строфе преобладают шипящие и свистящие согласные, это создаёт эффект тихого шелеста волн о берег, чуть слышимого шуршания листвы:



Складки паруса обвисли.



Освеженный лес прибрежный



Весь в росе, не шелохнется,



Час спасенья, яркий, нежный,



Словно плачет и смеётся.



Стихотворение написано четырехстопным хореем. Очень важно, что рифмы - женские («седа-я – морска-я», «лазу-ри – бу-ри»). Это создает протяжность, некоторую музыкальность стихотворения. Это также придаёт каждой строфе интонационную незаконченность, в последнем слове ударение не падает на последний слог, нет завершающего интонационного удара. Читатель ждет продолжения, следующая строфа наплывает, все стихотворение образует тесное художественное единство. Это создает ощущение движения, свойственное стихии, направление потока жизненной энергии, которая заряжает людей, их души.



Концовка стихотворения включает два антонимичных по значению глагола: «плачет и смеется». Две различные эмоции сливаются воедино. Но в этом нет противоречия, наоборот, А. А. Фет отмечает разнообразие нашей жизни, в которой одни ситуации заставляют нас рыдать, а другие – радоваться. Он показывает богатство человеческой души, способной на различные оттенки чувств.

Поэт еще раз убеждает читателя, что душа и природа едины. Они наполнены звуками, красками, тончайшими, порой неуловимыми нюансами. Поэтому возможно преодолеть страдания, растворить их в радости каждодневного бытия, в гармонии окружающего мира. .