Сочинение Анализ стихотворения А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война...»

Александр Трифонович Твардовский — поэт большого лирического начала и особой совестливости. Он стремился передать драматизм военного времени и благодарность потомков тем, кто отстоял для них мир и свободу на земле. Стихотворение “В тот день, когда окончилась война. . . ”

удивительно точно раскрывает мысли автора о своем поколении, совершившем великий подвиг.



. . . Что ж, мы — трава?

Что ж, и они — трава?

Нет. Не избыть нам связи обоюдной.

Не мертвых власть, а власть того родства,

Что даже смерти стало неподсудно.

C вам, павшие в той битве мировой

За наше счастье на земле суровой,

К вам, наравне с живыми, голос свой

Я обращаю в каждой песне новой.



Поэт “становится” несколько отстраненно от тех и других, павших и живых. Это не красивый прием, а убеждение человека, не заслужившего той памяти, на которую рассчитывают его герои. Они выстрадали ее, он — нет.



Я ваш, друзья, - и я у вас в долгу,

Как у живых, - я так же вам обязан.

И если я, по слабости, солгу,

Вступлю в тот след, который мне заказан.



Свое творчество поэт мерит самой высокой планкой, ему нельзя иначе, он остался жив после кровавой бойни и должен жить так, чтобы быть достойным памяти павших. По ним он сверяет свою судьбу и творчество, их суда ждет, поэтому пишет сердцем и душой, а когда не остается сил, тогда:



. . . Скажу слова без прежней веры в них,

То, не успев их выдать повсеместно,

Еще не зная отклика живых,

Я ваш укор услышу бессловесный.

Суда живых не меньше павших суд.

И пусть в душе до дней моих скончанья

Живет, гремит торжественный салют

Победы и великого прощанья.



В небольшое по объему стихотворение вместилась гамма чувств — признательность за самоотверженность и храбрость; благодарность, что отстояли страну; непреходящее чувство вины “невиноватого”. Так повернулась судьба: у одних — погибнуть, у других — жить и поднимать страну.



Мы с ними шли дорогою войны

В едином братстве воинском до срока,

Суровой славой их озарены,

От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,

Исполненный величья и печали,

Мы отделялись навсегда от них:

Нас эти залпы с ними разлучали.



Этого не придумать, не вообразить, такое нужно понять сердцем, как сказал поэт, чтобы почувствовать ту кровную связь с народом-победителем, которая всегда была у Александра Трифоновича Твардовского. Данное стихотворение, как и все творчество поэта в целом, учит чуткому, внимательному, доброму отношению к людям. .