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Сочинение Анализ стихотворения А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война...»

    Александр Трифонович Твардовский — поэт большого лирического начала и особой совестливости. Он стремился передать драматизм военного времени и благодарность потомков тем, кто отстоял для них мир и свободу на земле. Стихотворение “В тот день, когда окончилась война. . . ”
    удивительно точно раскрывает мысли автора о своем поколении, совершившем великий подвиг.

    . . . Что ж, мы — трава?
    Что ж, и они — трава?
    Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
    Не мертвых власть, а власть того родства,
    Что даже смерти стало неподсудно.
    C вам, павшие в той битве мировой
    За наше счастье на земле суровой,
    К вам, наравне с живыми, голос свой
    Я обращаю в каждой песне новой.

    Поэт “становится” несколько отстраненно от тех и других, павших и живых. Это не красивый прием, а убеждение человека, не заслужившего той памяти, на которую рассчитывают его герои. Они выстрадали ее, он — нет.

    Я ваш, друзья, - и я у вас в долгу,
    Как у живых, - я так же вам обязан.
    И если я, по слабости, солгу,
    Вступлю в тот след, который мне заказан.

    Свое творчество поэт мерит самой высокой планкой, ему нельзя иначе, он остался жив после кровавой бойни и должен жить так, чтобы быть достойным памяти павших. По ним он сверяет свою судьбу и творчество, их суда ждет, поэтому пишет сердцем и душой, а когда не остается сил, тогда:

    . . . Скажу слова без прежней веры в них,
    То, не успев их выдать повсеместно,
    Еще не зная отклика живых,
    Я ваш укор услышу бессловесный.
    Суда живых не меньше павших суд.
    И пусть в душе до дней моих скончанья
    Живет, гремит торжественный салют
    Победы и великого прощанья.

    В небольшое по объему стихотворение вместилась гамма чувств — признательность за самоотверженность и храбрость; благодарность, что отстояли страну; непреходящее чувство вины “невиноватого”. Так повернулась судьба: у одних — погибнуть, у других — жить и поднимать страну.

    Мы с ними шли дорогою войны
    В едином братстве воинском до срока,
    Суровой славой их озарены,
    От их судьбы всегда неподалеку.
    И только здесь, в особый этот миг,
    Исполненный величья и печали,
    Мы отделялись навсегда от них:
    Нас эти залпы с ними разлучали.

    Этого не придумать, не вообразить, такое нужно понять сердцем, как сказал поэт, чтобы почувствовать ту кровную связь с народом-победителем, которая всегда была у Александра Трифоновича Твардовского. Данное стихотворение, как и все творчество поэта в целом, учит чуткому, внимательному, доброму отношению к людям. .

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