Сочинение Анализ стихотворения А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война...»
Александр Трифонович Твардовский — поэт большого лирического начала и особой совестливости. Он стремился передать драматизм военного времени и благодарность потомков тем, кто отстоял для них мир и свободу на земле. Стихотворение “В тот день, когда окончилась война. . . ”
удивительно точно раскрывает мысли автора о своем поколении, совершившем великий подвиг.
. . . Что ж, мы — трава?
Что ж, и они — трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
C вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Поэт “становится” несколько отстраненно от тех и других, павших и живых. Это не красивый прием, а убеждение человека, не заслужившего той памяти, на которую рассчитывают его герои. Они выстрадали ее, он — нет.
Я ваш, друзья, - и я у вас в долгу,
Как у живых, - я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан.
Свое творчество поэт мерит самой высокой планкой, ему нельзя иначе, он остался жив после кровавой бойни и должен жить так, чтобы быть достойным памяти павших. По ним он сверяет свою судьбу и творчество, их суда ждет, поэтому пишет сердцем и душой, а когда не остается сил, тогда:
. . . Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.
В небольшое по объему стихотворение вместилась гамма чувств — признательность за самоотверженность и храбрость; благодарность, что отстояли страну; непреходящее чувство вины “невиноватого”. Так повернулась судьба: у одних — погибнуть, у других — жить и поднимать страну.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.
Этого не придумать, не вообразить, такое нужно понять сердцем, как сказал поэт, чтобы почувствовать ту кровную связь с народом-победителем, которая всегда была у Александра Трифоновича Твардовского. Данное стихотворение, как и все творчество поэта в целом, учит чуткому, внимательному, доброму отношению к людям. .