Сочинение Анализ стихотворения А.А. Фета «Еще майская ночь…»

Афанасий Афанасьевич Фет всем своим творчеством воспевал родную русскую природу. Он создавал не простые пейзажные зарисовки, а стремился передать всё богатство чувств и впечатлений, навеянных природой.

В каждом своем произведении Фет изображает различные явления природы, которые по-своему прекрасны. В 1857 году поэт написал стихотворение «Еще майская ночь…», которое относится к большому циклу лирических пейзажей.

Название произведения говорит само за себя и определяет основную идею стихотворения. Лирический герой восторгается чудесной майской ночью, вызывающей у него целую бурю восторженных эмоций: «Какая ночь! На всём какая нега!»

Нега – вот главная характеристика этой ночи. За её волшебство герой благодарен родному краю: «Благодарю, родной полночный край!»

И все дальнейшее развитие сюжета передает трепет, волнение героя, его умиление майской ночью.

Какая ночь! Все звёзды до единой

Тепло и кротко в душу смотрят вновь.

Композиционно стихотворение сосостоит из четырех строф с перекрестной рифмой: «край- май», «единой-соловьиной» и т. д.

Все стихотворение проникнуто настроением восторга, созерцания красоты природы, которая всегда рядом с человеком.

Жанр этого произведения можно определить как лирический пейзаж, созданной с помощью средств поэтической романтики, тесно переплетающиеся друг с другом.

Поэтические приемы, употребляемые Фетом в этом стихотворении, весьма разнообразны. Яркие эпитеты («май свеж и чист», «лист полупрозрачный»); чувственные олицетворения - «звезды смотрят», «березы ждут, дрожат», «лист застенчиво манит»); множество восклицаний – «Какая ночь! На всем какая нега!», «Благодарю, родной полночный край!») рисуют общую картину дивной ночи.

Кроме того, Фет применил в своем стихотворении очень точное, изящное и интересное сравнение. Он сопоставил счастливый трепет березы, которую «венчает» свежая листва, и невесту в свадебном уборе:

Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный

Застенчиво манит и тешит взор.

Они дрожат. Так деве новобрачной

И радостен и чужд её убор.

В этом стихотворении автор часто употребляет существительные женского рода («нега», «песнь», «душа», «тревога», «любовь», «береза», «дева» и другие) для более точной передачи эмоционального состояния лирического героя.

Ритм произведения очень эмоционален, передает душевный трепет, волнение, восторженность и переживания.

Своим творчеством А. А. Фет учит нас радоваться тому, что создано природой, ведь мы тоже являемся ее неотъемлемой частью. .