Сочинения / Сочинения Фет А.А. / Анализ стихотворения А.А. Фета «Еще майская ночь…» Фет А.А.

Сочинение Анализ стихотворения А.А. Фета «Еще майская ночь…»

    Афанасий Афанасьевич Фет всем своим творчеством воспевал родную русскую природу. Он создавал не простые пейзажные зарисовки, а стремился передать всё богатство чувств и впечатлений, навеянных природой.
     В каждом своем произведении Фет изображает различные явления природы, которые по-своему прекрасны. В 1857 году поэт написал стихотворение «Еще майская ночь…», которое относится к большому циклу лирических пейзажей.
    Название произведения говорит само за себя и определяет основную идею стихотворения. Лирический герой восторгается чудесной майской ночью, вызывающей у него целую бурю восторженных эмоций: «Какая ночь! На всём какая нега!»
    Нега – вот главная характеристика этой ночи. За её волшебство герой благодарен родному краю: «Благодарю, родной полночный край!»
    И все дальнейшее развитие сюжета передает трепет, волнение героя, его умиление майской ночью.
    Какая ночь! Все звёзды до единой
    Тепло и кротко в душу смотрят вновь.
    Композиционно стихотворение сосостоит из четырех строф с перекрестной рифмой: «край- май», «единой-соловьиной» и т. д.
    Все стихотворение проникнуто настроением восторга, созерцания красоты природы, которая всегда рядом с человеком.
    Жанр этого произведения можно определить как лирический пейзаж, созданной с помощью средств поэтической романтики, тесно переплетающиеся друг с другом.
    Поэтические приемы, употребляемые Фетом в этом стихотворении, весьма разнообразны. Яркие эпитеты («май свеж и чист», «лист полупрозрачный»); чувственные олицетворения - «звезды смотрят», «березы ждут, дрожат», «лист застенчиво манит»); множество восклицаний – «Какая ночь! На всем какая нега!», «Благодарю, родной полночный край!») рисуют общую картину дивной ночи.
    Кроме того, Фет применил в своем стихотворении очень точное, изящное и интересное сравнение. Он сопоставил счастливый трепет березы, которую «венчает» свежая листва, и невесту в свадебном уборе:
    Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный
    Застенчиво манит и тешит взор.
    Они дрожат. Так деве новобрачной
    И радостен и чужд её убор.
    В этом стихотворении автор часто употребляет существительные женского рода («нега», «песнь», «душа», «тревога», «любовь», «береза», «дева» и другие) для более точной передачи эмоционального состояния лирического героя.
    Ритм произведения очень эмоционален, передает душевный трепет, волнение, восторженность и переживания.
    Своим творчеством А. А. Фет учит нас радоваться тому, что создано природой, ведь мы тоже являемся ее неотъемлемой частью. .

К-во Просмотров: 3336
Найти или скачать Анализ стихотворения А.А. Фета «Еще майская ночь…»
Похожие произведения