Сочинение Анализ стихотворения А.Ахматовой "Творчество"

Это стихотворение называется «Творчество», и взято оно из цикла А. Ахматовой «Тайны ремесла». Конечно же, здесь Ахматова рассказывает о самом творчестве, а в самом первом стихотворении этого цикла о том, как к поэту приходит вдохновение. На мой взгляд, это стихотворение можно разделить на три части. В первой части говорится о самом начале создания нового поэтического произведения. Поэт ещё не знает, что выйдет из-под его пера:

Бывает так: какая-то истома;

В ушах не умолкает бой часов;

Вдали раскат стихающего грома.

Неузнанных и пленных голосов

Мне чудятся и жалобы и стоны,

Сужается какой-то тайный круг…

Далее можно заметить, что у поэта возникает основная мысль, вокруг которой он будет строить всё своё стихотворение:

Но в этой бездне шепотов и звонов

Встает один, все победивший звук.

А в конце стихотворения мы видим, как поэт находит слова и рифму, чтобы выразить свои мысли. Вдохновение пришло к писателю, и из-под его руки уже выходит законченное произведение:

Но вот уже послышались слова

И легких рифм сигнальные звоночки,—

Тогда я начинаю понимать,

И просто продиктованные строчки

Ложатся в белоснежную тетрадь.

Можно заметить, что лексика на протяжении всего стихотворения меняется. В первой половине произведения Цветаева словами старается всячески подчеркнуть шум, суету окружающего мира: «бой часов», «раскат стихающего грома», «и жалобы и стоны», «бездна шёпотов и звонов». Однако во второй половине стихотворения всё стихает, поэтому и лексика разительно меняется. Теперь становится «непоправимо тихо», тихо до такой степени, что даже слышно, как «в лесу растёт трава», как «по земле идёт с котомкой лихо». Всё это далеко не случайно. Таким способом поэтесса как бы делит своё стихотворение на две части, в которых противопоставляет друг другу два абсолютно разных «образных мира». Первый мир – это мир обычный, реальный, который окружает поэтессу, а второй – это внутренний мир Ахматовой, её духовное состояние в момент творчества. В этом случае, на мой взгляд, роль композиционного рубежа выполняет строчка: «Встаёт один всё победивший звук», – то есть к поэту приходит основная мысль, вокруг которой он будет строить своё стихотворение.

Однако это произведение А. Ахматовой можно рассмотреть и с другой позиции. Мне кажется, что здесь также прослеживается связь с такими пушкинскими стихотворениями, как «Пророк», «Эхо», «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы…» и «Осень». В таком случае стихотворение Ахматовой делится на две другие части, на два других «образных мира». Первая часть заканчивается строчкой «Как по земле идёт с котомкой лихо…». Здесь поэтесса рисует окружающий её мир звуков: это «бой часов», «раскат стихающего грома», различные голоса, «жалобы и стоны», «шёпоты и звоны», поэт даже слышит, «как в лесу растёт трава» (это явный намёк на строки Пушкина из его стихотворения «Пророк»: «И внял я неба содроганье,/ И горний ангелов полёт,/ И гад морских подводный ход,/ И дальней лозы прозябанье»). Вторая же часть рисует мир творчества, стихию слова. Здесь и лексика меняется, остаются только слова, имеющие непосредственное отношение к творческой работе поэта: это сами слова, «лёгкие рифмы» и строчки, которые «ложатся в белоснежную тетрадь».

В таком ракурсе и строчка «…Но в этой бездне шёпотов и звонов / Встаёт один всё победивший звук» принимает более глубокое значение. Здесь слышен намёк на строку Пушкина (также из стихотворения «Пророк») «И бога глас ко мне воззвал», то есть можно сказать, что и Ахматова, и Пушкин выражали одну и ту же мысль: поэт творит по воле Бога. Именно Бог даёт поэту вдохновение и водит его рукой по бумаге. В этом, на мой взгляд, и заключается художественная идея стихотворения А. Ахматовой.

Само стихотворение близко, на мой взгляд, символизму и романтизму. Символизму – так как все образы в стихотворении многозначны; нельзя точно сказать, что значили для Ахматовой «неузнанные и пленные голоса», «жалобы и стоны», «какой-то тайный круг». А к романтизму это стихотворение можно отнести потому, что в нём воссоздаётся атмосфера чего-то чудесного, таинственного и фантастического. Ахматова специально выбирает эти литературные направления, потому что именно они позволяют ей наиболее глубоко выразить свои мысли и быть при этом понятой читателями.

У В. Брюсова есть одноимённое стихотворение. В нём, как и в ахматовском, описывается состояние поэта в момент поэтического вдохновения, в момент творчества. Однако нужно заметить, что у стихотворений есть довольно существенные различия. Хоть они и относятся к одной литературной эпохе, ахматовские стихи более понятны, на мой взгляд, для читателя. Она пишет всё достаточно ясно, не вдаваясь сильно в настоящий символизм. Брюсов же наоборот запечатлевает всё в символах (не зря его называли «отцом русского символизма»), не выражая свои мысли прямо, а лишь намекая на них и рассчитывая, что читатель сможет домыслить всё сам.

И, конечно же, существуют стихотворения, родственные произведению А. Ахматовой «Творчество» по сюжету и тематике. На мой взгляд, к ним относятся стихотворения А. С. Пушкина – «Пророк», «Эхо», «Осень», «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы…», Н. Гумилёва – «Творчество», А. Блока – цикл «Ямбы», С. Есенина – «Мы теперь уходим понемногу…» и В. Маяковского – «Во весь голос».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--