Сочинение Анализ стихотворения А.Блока «Предчувствую Тебя...»

Творчество Блока наиболее ярко воплотило тенденцию поэзии того времени к укрупнению формы, соединению отдельных лирических стилей в циклы.



В 1898-1904 годах Александр Блок создает стихотворный цикл «Стихи о прекрасной даме». Позднее эти стихи составили первую книгу поэта. В ней отразились напряженные, подчас трагические переживания личной жизни Блока, его отношения с Л. Д. Менделеевой. Это был своеобразный «роман в стихах». Прекрасная дама – воплощение вечной женственности, вечный идеал красоты. Лирический герой – служитель Прекрасной дамы, который ожидает предстоящее преображение жизни. Надежды Блока на появление, на пришествие «вечной женственности» свидетельствуют о неудовлетворенности поэта действительностью. Поэт хочет замкнуться на личных переживаниях, стремится прочь от всего земного:



Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –



Все в облике одном предчувствую тебя



Весь горизонт в огне – и ясен нетерпимо,



И молча жду, - тоскуя и любя.



Стихотворение «Предчувствую Тебя…» было написано в 1901 году и является одним из лучших шедевров любовной лирики Блока вообще и цикла «Стихи о Прекрасной Даме», в частности. Поэт глубоко вглядывается в свою душу, напряженно ищет свой идеал, трагически сильно воспринимает малейшее изменение в отношениях с возлюбленной.

Александр Блок творит идеал женщины в разрыве с действительностью. И как бы не была Прекрасная Дама вне времени, реальность все же вторгается в мир блоковской мечты, нарушая гармонию. Где-то таится смутное, едва уловимое ощущение разлада, неудовлетворенности, неблагополучия в мире и душе поэта:



Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо.



И молча жду, тоскуя и любя.



Весь горизонт в огне, и близко появленье,



Но страшно мне: изменишь облик ты…



Чувства лирического героя так же вне времени. Оно не может повлиять на любовь: «Года проходят мимо». Его страх, что любимая изменится, связан с тем, что лирический герой боится разрушения идеала, разрушения мечты:



О, как паду – и горестно, и низко,



Не одолев смертельные мечты!



Его внутреннее состояние, душевные переживания легко проследить в речи лирического героя. Обращения к возлюбленной осуществляется местоимением «Ты», которое автор дает с заглавной буквы, таким образом передается обожествление героини, отношение к ней.

Автор в стихотворении прибегает к анафоре, то есть к параллельным синтаксическим конструкциям: «весь горизонт в огне» повторяется два раза. Это изобразительное средство помогает читателю лучше понять чувства героя, который тоскует и любит. Также замечательна анафора «изменишь облик Ты». Эта фраза «глубоко сидит» в душе лирического героя и не дает ему покоя, она снова и снова возникает в его мыслях, следовательно, герой сильно боится этого изменения, ибо боится разочарования.



Стихотворение представляет собой монолог-исповедь, поскольку лирический герой признается «ей» в своих мечтах, чувствах, любви. Поэт не кричит о своих чувствах, нет! Он просто «молча ждет», но внутри него «бушует стихия». Об этом свидетельствуют восклицательные конструкции: «Не одолев смертельные мечты!. . », «Как ясен горизонт!»



Александр Блок создает образ возлюбленной, к которой обращен монолог. Я думаю, что, читая это произведение, мы чувствует героиню, как и лирический герой, за счет глаголов в первом лице (предчувствую, жду, пойду).



Особое внимание хотелось бы уделить эпиграфу к стихотворению. Слова В. Соловьева заставляют читателя задуматься о назначении любви: «И тяжкий сон житейского сознанья ты тряхнешь, тоскуя и любя». Я думаю, что в этом заключен весь Блок, которого я назвал бы «максималистом в чувствах».

Для него любить - это буря чувств, это радость и страдание, стремление к любимому и неизмеримая тоска. Александр Блок считает, что часто за жизненной рутиной мы забывает о вечном. Посредственность, обыденность заполняет нашу жизнь. И в этой действительности людям не хватает настоящих чувств, и любовь – та сила, которая спасает человека от обыденности.

Любовь для поэта – чувство, которое доставляет высшее напряжение и наслаждение. Без нее автор не мыслит человеческого существования. При этом один из любящих всегда страдает сильнее другого. Это катастрофа, но такая, которая позволяет пережить невиданное счастье.

Эпиграф удивительным образом соотносится со стихом: он словно оправдывает то гнетущее состояние лирического героя, которое он испытывает. Автор хочет сказать: «Да, любовь есть страдание, любовь есть страх и сомнение, но тем не менее это то, что возвышает человека, делает его лучше, делает думающим, чувствующим. Человек словно просыпается от долгого сна».



«Стихи о Прекрасной Даме» все же ознаменовали и начало кризиса художественного сознания Блока. Вскоре наступает кризис юношеской веры поэта, он пытается выйти за пределы личной лирики. .