Сочинение Анализ стихотворения А.Блока «В ресторане».

Стихотворения Блока «В ресторане» было написано в 1910 году. Оно вошло в цикл стихов «Страшный мир». Это уже более позднее творчество поэта, где практически нет места восторженным чувствам.

В этом стихотворении, как почти во всем цикле, лирический герой противопоставляется буржуазному миру, окружающему его. Герой – продукт этой среды. Он такой же, как все и совершенно отличающийся от других. Этому человеку дано видеть то, что не видят другие. Он умеет смотреть глубже, сквозь маски, которые надевают все вокруг.

Данное стихотворение начинается с воспоминаний. Читатель видит, что все происходящее в стихотворении, - уже прошло:

Никогда не забуду (он был, или не был,

Этот вечер): пожаром зари

Сожжено и раздвинуто бледное небо,

И на желтой заре - фонари.

В этом четверостишии явно чувствуется мотив сна. Лирический герой говорит, что никогда не забудет события одного вечера его жизни. И в то же время, он сомневается, было ли все это на самом деле, или это только плод фантазии, сон.

Очень красиво в этом стихотворении описание вечера. Всего лишь несколькими словами автор передает прекрасную картину заката. Ему не нужны пышные описания, достаточно лишь метафоры «пожар зари». Природа в стихотворении прекрасна. Но здесь уже появляются черты цивилизации: «И на желтой заре – фонари».

Следующее четверостишие настраивает читателя на романтический лад:

Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи.

Ресторан, скрипки, вино… Но все это приобретает у Блока пренебрежительный окрас. Ресторанный зал оказывается «переполненным». Смычки «поют где-то», они не затрагивают сердце, в их пении не чувствуется прекрасного. На фоне всего этого действия лирического героя выглядят очень романтичными. Он посылает своей возлюбленной розу в бокале «золотого аи». Но цвет розы – черный. Это говорит о трагедии, зле. Роза будто отравлена, как и чувства самого героя, цивилизацией нового жестокого мира.

Жестока и лирическая героиня:

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко

Взор надменный и отдал поклон.

Обратясь к кавалеру, намеренно резко

Ты сказала: "И этот влюблен".

Девушка надменна, высокомерна, жестока, холодна. Невольно задумываешься: неужели она такова от рождения? Нет, скорее – это продукт эпохи, дитя бездуховного, жестокого мира. Видно, что она намеренно старается сделать больно лирическому герою, издевается над ним. Но так ли прост и однозначен этот образ? Следующее четверостишие заставляет задуматься над этим:

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,

Исступленно запели смычки. . .

Но была ты со мной всем презрением юным,

Чуть заметным дрожаньем руки. . .

Метафора «презрением юным» говорит о неестественности, какой-то вынужденности реакции героини. Ее поведение продиктовано негласными правилами жестокого общества, страшного мира. «Чуть заметное дрожание руки» этой девушки говорит о том, что поступок и внимание лирического героя взволновали ее, затронули глубокие нотки ее души. Об этом говорит и страстное музыкальное сопровождение: «грянули струны, исступленно запели смычки».

Возможно, героиня хотела бы повести себя совсем иначе. Ведь на фоне страшного мира автор поэтизирует этот образ:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,

Ты прошла, словно сон мой легка. . .

И вздохнули духи, задремали ресницы,

Зашептались тревожно шелка.

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