Сочинение Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»

Стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» создано в сентябре 1824 года в Михайловском. Этот период творчества Пушкина характеризуется переходом к суровому реализму, поэтому в произведении звучит мотив прощания с романтизмом.

Стихотворение написано на актуальную для того времени тему восприятия литературного труда, как профессии и способа заработать на жизнь. Эти вопросы остро волновали автора, поскольку он, борясь с аристократическими предрассудками своей общественной среды, одним из первых начал жить на литературный заработок.

Произведение «Разговор книгопродавца с поэтом» относится к силлабо-тоническому стихосложению, его размер – четырёхстопный ямб с перекрёстной рифмой, которая придаёт лёгкость прочтению.

Стихотворение представляет собой поединок поэта-романтика и книгопродавца-прагматика, представителя «века торгаша». В диалоге героев дано резкое противопоставление «поэзии» и «прозы» в широком значении этих слов: «возвышенных», романтических представлений о действительности — «пира воображенья», «чудных грёз», «пламенных восторгов» — и трезвого, «прозаического» восприятия жизни.

Автор использует различные тропы с целью более яркого и красочного описания настроения и характеров двух оппонентов: продавца, ищущего выгоду, и поэта, стремящегося к гармонии и одухотворенности мира.

Книготорговец считает поэзию лёгкой игрой, баловством, за которое хорошо платят, если поставить его на службу людям, обладающим властью, или светским дамам. В речи прагматика автор использует эпитеты: «плод новый умственных затей», «сладкозвучные творенья», «пыльные громады лежалой прозы и стихов», «докучный звон», метафоры: «век железный», «пока на пламени труда кипит, бурлит воображенье», инверсию и лексический повтор:

…Причины ваших огорчений

Мне знать нельзя; но исключений

Для милых дам ужели нет?

Ужели ни одна не стоит

Ни вдохновенья, ни страстей…

Благодаря художественным приёмам речь книгопродавца противопоставляется языку поэта - волнующему, страстному и неравнодушному, с множеством возвышенных слов. Автор использует сравнения: «от людей, как от могил», «очи, как небо», «как божеству, не нужно ей»; метафоры: «и музы сладостных даров не унижал постыдным торгом», «безмолвно жизнь моя несется», «лиры верной», «одна бы в сердце пламенела лампадой чистою любви», «утехи юности безумной», «стон лиры»; эпитеты: «нежный ум», «хранитель скупой», «гордый ум», «уста волшебные», «звуки сладкие»; риторические вопросы и лексические повторы.

Особое место в речи поэта занимает описание русской природы, которую так любил А. С. Пушкин. И снова автор применяет изобразительно – выразительные средства языка для создания колоритных образов и пейзажей: «приюты скал

и тёмный кров уединенья», «шум лесов иль вихорь буйный», «шепот речки тихоструйной», «моря гул глухой», «иволги напев живой».

Диалог «романтика» и «прагматика» заканчивается полной победой книготорговца, что ярко подчеркнуто смелым стилистическим приемом. Поэт от восторженных речей переходит на сухой язык коммерческой сделки, и стихотворная речь сменяется прозаической: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». Этот приём символизирует стремление освободиться от беспочвенных и бесплодных мечтаний, сохранив в неприкосновенности свою внутреннюю свободу и неподкупную совесть художника: «Не продается вдохновенье, // Но можно рукопись продать». Формула, выраженная в антитезе, определит отношение к творчеству в условиях «века торгаша» не только самого Пушкина, но и последующих русских писателей-классиков. .