Сочинение Анализ стихотворения Э. Багрицкого «Полководец»

Стихотворение И. Багрицкого «Полководец» – яркое, колоритное, динамичное произведение. Тема стихотворения отражена в самом названии. Оно посвящено военному сражению Произведение сюжетно, имеет стройную трёхчастную композицию. Каждая часть состоит из трёх строф и имеет свою микротему. Рассмотрим каждую часть отдельно.

В двух первых четверостишиях описывается движение войска, готовящегося напасть на врага. Участники похода движутся с разной скоростью: колесницы стремительно летят, а пешие воины медленно ведут боевых лошадей и слонов. Во второй части происходит резкая смена картины: воины крадутся к становищу врага, ожидавшего нападения. В третьей части иная зарисовка: за разгоревшейся битвой издалека наблюдает полководец. Такова событийная часть стихотворения.

В художественном плане произведение поражает своей грандиозностью, цветовой, звуковой и детальной насыщенностью. Здесь нет ни одного «пустого» слова. Каждый предмет, каждый звук на своём месте. Создаётся впечатление, что автор, поражённый музейной картиной, переносит её великолепие в поэтическое произведение. Но, возможно, мастерство настоящего художника в том и заключается, что его творение отражает разные виды искусства: и музыку, и живопись, и архитектуру.

Стихотворение написано Багрицким в 1916 году. Но описывается в нём не современная Россия. Текст первой части пестрит лексикой, хранящей дух времён Римской Империи («тяжёлые колесницы», «курчавые рабы с натёртой салом кожей», «нубийские кобылицы», «слоны»). Создаётся эффект экзотичности, даже сказочности.

Немало слов в стихотворении, связанных с военной темой: воины, бой, щиты, становище врага, легион, лезвия мечей, стрелы, полководец. Обилие глаголов и глагольных форм делают картину живой, динамичной (летящих, проводят, проходят, ржавеет, сияет и др. ). Звуковой ряд отличается стройностью и, наряду с особенностями лексики, выполняет организующую роль текста.

Здесь важна аллитерация. Практически в каждой строке встречаются сонорные звуки «р», «л», «н» (Но в тихом лагере им слышен хрип трубы// Им видно, как орлы взнеслись над легионом; Проходят медленно тяжёлые слоны// Влача в седой пыли расшитые попоны). Поэтому мы ощущаем плавность, музыкальность и гармоничность слога.

Интересна в стихотворении символика цвета - здесь преобладают золотой и все оттенки красного. Золото всегда ассоциируется с богатством, благополучием, могуществом, величием. Возможно, здесь золото – символ масштабности битвы и силы войска. Красный здесь символизирует жизнь и свободу, за которую идёт битва. Неслучайно события происходят на закате - природа будто тоже принимает участие в битве. Кроваво-золотым окрашено всё: люди, доспехи, сам воздух. Такой яркий образ возникает с помощью эпитетов: «пыльным золотом», «к пурпуру слепительных подножий», а также с помощью развёрнутых метафор: «бронзовым закатом сожжены // Кроваво-красных гор обрывистые склоны»; «пурпурный закат на бронзовые лбы // Льёт медь и киноварь потоком раскалённым».

Кровь и золото в следующих строках приобретают несколько иное значение. Любая война всегда несёт смерть. Тема смерти, насилия ясно звучит в пятой главе, построенной на цветовой антитезе: «ржавеет густо кровь» - «трупы бледные». Автор искусно балансирует между метафоричностью и натурализмом. Он отдельными мазками рисует муки воинов, страдающих в предсмертных конвульсиях (И трупы бледные сжимают комья глины// кривыми пальцами с огрызками ногтей).

Золотой цвет также проявляет разные значения. Он связан с образом главного героя произведения – полководцем, символизирует воинскую честь, славу, победу. Ему посвящена последняя строфа:

Но молча он застыл на выжженной горе,

Как на воздвигнутом веками пьедестале.

И профиль сумрачный сияет на заре,

Как будто бы битый на огненной медали.

Он не имеет имени, как и не имеет названия и даты битва. Очевидно, это вымысел автора, потому образ главного героя можно считать собирательным. Строфа начинается с противительного союза «но». Полководец – лишь наблюдатель. Он не принимает участия в битве, а лишь зорко наблюдает за ней. Облик этого человека говорит о его суровости, жесткости, холодном спокойствии. На его глазах уходят сотни жизней, но ни один мускул его не дрогнет.

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