Сочинение Анализ стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная..."

Все поэты размышляли о России, каждый пытался создать в своих произведениях её неповторимый образ. Для Сергея Есенина Россия – это родной край, который он бесконечно любит, ради него он готов без колебаний пожертвовать жизнь. Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная» пронизано чувствами и эмоциями поэта, переполняющие его сердце.

Конечно, прежде всего он гордится своей родиной, для поэта нет ничего дороже и главней России, без неё он не представляет свою жизнь. Сергей Есенин истинно русский поэт: родине и природе он посвятил большую часть своих произведений. Это его главная тема в стихотворениях, глубокая и чистая любовь и бережное отношение к окружающему миру. Он с обожанием относится к родному краю, к деревне, к лугам и полям. . . Ни за что и никогда он не променяет их и не предаст. Такое настроение можно увидеть во всех ранних стихотворениях Сергея Есенина.

Многие его произведения пропитаны любовью к Руси, которую он выражает с особой чуткостью и нежностью, примечая самые прекрасные детали пейзажей родной природы.

Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» пропитано именно этими чувствами автора. «Хаты - в ризах образа…»-пишет Есенин. Все дома деревушки он сравнивает с чем-то возвышенным, божественным, ведь риза-это церковное одеяние, красивое, переливающееся золотом.

Стихотворение искрится счастьем, радостью, любовью к родному краю. Поэт использует хорей. Этот размер, а также активное употребление глаголов (побегу, прозвенит, гудит. . . ) подчеркивают праздничное настроение стихотворения.

Мы видим Россию как бесконечную, бескрайнюю землю, над которой простирается огромное голубое небо, даже, скорее, синее: «не видать конца и края-только синь сосёт глаза. ». Для поэта родина - это церковь, в которой он «как захожий богомолец» разглядывает красоты природы, чувствует знакомые, близкие сердцу запахи («пахнет яблоком и медом»), слышит, как звенят чахнущие тополя, стоящие «у низеньких околиц», как где-то далеко весело пляшут люди, возможно отмечая какой-то праздник. Лирический герой бежит по мятой тропинке на просторы зелёных полей, где ему на встречу звенит смех девушки, который он, скорее всего, сравнивает с серёжками берёз.

Самое удивительное, что с начала до конца стихотворения автор восхищается своей родной землёй, на которой он родился и вырос. Даже на рай Сергей Есенин не готов променять свою родину, потому что сердце поэта навсегда принадлежит ей.

Восторженность, гордость, обожание – в начале и то же в конце. Лишь эмоции, переполняющие автора, когда тот берется за перо, с каждым последующим словом крепнут и остаются в строках его произведения навсегда «Гой ты, Русь, моя родная». . . В эту фразу поэт вложил все свои чувства, которые он питает к России: гордость, бесконечное восхищение, глубокую любовь…

Это стихотворение понравилось мне теми чувствами, которыми Сергей Есенин наполнил своё небольшое и прекрасное произведение. .