Сочинение Анализ стихотворения И.Анненского «Среди миров»

Поэтика Иннокентия Анненского вобрала в себя и причудливо синтезировала традиции лирики XIX века, прежде всего, А. С. Пушкина и Тютчева, а также русской психологической прозы. «Это наш Чехов в стихах», - отмечала современная ему критика.

Символика поэта неожиданна и ассоциативна, его образы новаторски самобытны. И. Анненский, отвергая ложный романтический пафос и патетику, повысил в правах стихотворный прозаизм: «Он был преддверием, предзнаменованием всего того, что с нами позже совершилось…», - писала Анна Ахматова.



Лирика И. Анненского была загадочна, но ее загадочность заключается не в сложности, шифрованности и смысловой смутности, а в особой психологической резкости, которая рождается будто из ничего, из «словесного праха», из каких-то пустячных сцеплений: «Среди миров, в мерцании светил…»



Стихотворение И. Анненского «Среди миров» предстает перед нами в форме монолога-исповеди, где воссоздается целый мир чувств и переживаний лирического героя. Стихотворение поражает единством тона, формы и содержания, которое интуитивно ощущается читателем.

Композиционно стихотворение состоит из двух четверостиший, причем каждое из них заканчивается анафорой (повторением одинаковых слов):



Не потому, чтоб я Ее любил,



А потому, что я томлюсь с другими. . .



* * *



Не потому, что от Нее светло,



А потому, что с Ней не надо света. . .



В последних двух строчках каждого четверостишия автором употребляется прием антитезы (противопоставления). Стихотворный размер данного стиха – ямб (ударение на второй слог), рифма – перекрестная.



Первая и последняя строчка стихотворения внутренне перекликаются – в них сквозит мотив грусти и одиночества лирического героя (лейбмотив) : «в мерцании светил», «томлюсь с другими», «сомненье тяжело», «молю ответа», «не надо света». Сам подбор и игра слов, их значений дает понять настроение лирического героя.



Несмотря на то, что автором употребляются главным образом глаголы настоящего времени (повторяю, томлюсь, молю), категория пространства и времени в этом стихотворении не может быть реальной и точно определенной.



Интересным приемом создания образности является здесь употребление прописных букв в словах «Звезда», «Её», «Ней». Тем самым автор подчеркивает важность, незаменимость образа лирической героини (олицетворение)



Само же синтаксическое построение предложений (однородные члены предложения, сложноподчиненные предложения) как бы подсказывает ритмику стихотворения, его интонационное звучание.



Таким образом, поэтические лексика, синтаксис – все это использовано автором для выражения идейно-тематического содержания произведения, и делает поэзию Анненского своеобразной и узнаваемой.



Особенностью символизма И. Анненского является то, что единичное в его поэзии – это свернутое целое. А трагизм, столь присущий произведениям И. Анненского, передан особым приемом «смысловой вспышки», за счет скупого, но точного и верного отбора определений («сомненье тяжело», «мерцании светил»).



В стихотворении «Среди миров» нет ни одного лишнего слова, каждое слово употреблено с исчерпывающим содержанием, внушающей силой и твердостью. .