Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Кто создан из камня, кто создан из глины»

Марина Цветаева – одна из сильных и увлекающих поэтов двадцатого века. Её творчество чаще всего либо любишь с первых строк, либо не любишь вообще. Её судьба одновременно и завораживает, и ужасает. Ведь за свою жизнь она смогла быть и действительно счастливой, и действительно несчастной. Кто знает, как бы сложился её творческий путь, если бы в обычной жизни всё сложилось по-другому.

Но не будем гадать, а проведем анализ стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины». В какой-то степени стих можно отнести к самой Марине Ивановне, поскольку именно в нём она дает расшифровку собственного имени – «морская». Также невозможно не заметить, что практически всё внимание в произведении направлено на внутренний мир.

Само произведение очень гармонично подходит по темпераменту литературному герою автора. При этом совершенно не удивительно, что литературный герой невероятно похож на саму Цветаеву. Сам стих передает энергичность, силу воли и подвижность – те качества, которые вызывали в Марине Ивановне много гордости. Красной нитью в стихе прописана линия самовыражения, которая передается неутомимой энергией, с которой героиня произведения бросается в море.

При этом также очень экспрессивно передан образ нечеловеческой стихии, которая развивается не только вокруг, но что, может быть значительно важнее, бушует внутри. Когда героиня сливается с пеной морской, она приходит к действительному единению с миром, к гармонии с ним, со стихией.

Если продолжать анализ стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины» можно отметить что в нём есть образы, которые автор вводит, чтобы показать противоположность морскому порыву, это гранитные колена, надгробные плиты и земная соль. Которые являются очень статичными и можно даже сказать приземленными образами.

Прочитав стих невозможно не отметить той звукописи, тот перелив аллитерационных связей, которые постоянно встречаются в стихе. Кроме того, также бросается в глаза, что в стихе есть довольно много повторов. Метафора здесь является основным средством, которое помогает отобразить замысел. Именно благодаря тонко и точно подобранным метафорам Цветаевой удается создать настолько яркую и живую картину, которая практически стоит перед глазами во время прочтения. Стоит отметить, что само произведение было написано в 1920 году и попало в сборник «Версты».