Анализ стихотворения М.И. Цветаевой «Тоска по родине! Давно...»

Вряд ли найдется кто-то, кто не знал бы, какой тяжелой была судьба Марины Ивановны. В её жизни случилось очень много тяжелых испытаний, слишком много. На какое-то время она покинула Родину, и несколько лет жила за границей. Может быть, если бы её мятежный дух не привел Цветаеву обратно – в Россию, её судьба могла сложиться по-другому. Но тогда вполне вероятно, что это была бы уже не она.

Чтобы понять это, проведем анализ стихотворения «Тоска по родине». Оно было написано в 1934, когда Цветаева еще была в эмиграции. Как ни парадоксально, но после всего пережитого в родном краю, она всё равно признается ему в любви. Её любовь к родной земле не смогли уничтожить все пережитые беды.

В своем эмиграционном периоде, Марина Ивановна была очень одинока. Её основной целью было воссоединение с мужем, который покинул Россию.

Стоит отметить довольно необычную композицию стиха, который полностью построен на контрастах. На контрасте того циничного мира, который окружает лирическую героиню и внутреннего мира. Она не может признать, что принадлежит к этому же времени, к тем поклонникам сплетен и «газетных тонн глотателей». Нет! Себя она причисляет сразу ко всему двадцатому веку.

Анализ стихотворения «Тоска по родине» показывает, что само произведение просто пропитано и наполнено множеством изобразительных и выразительных средств. Что уместно практически для любого произведения Марины Ивановны, поскольку все они писались из души поэта.

Так в стихе можно обнаружить множество контекстуальных антонимов, которые отлично вписаны в произведения и прекрасно воспринимаются. Помимо этого в стихе есть сравнения, которые могут полностью отобразить её жизнь в эмиграции. Чего только стоит сравнение дома с казармой или госпиталем. Сразу становится ясно, что тут уж не до уюта.

Нельзя не сказать о таких фразах, которые часто повторяются: «всё равно», «где унижаться», «где не ужиться» и т. д. Они очень четко и красочно передают то состояние, в котором был автор. Отображают внутреннее одиночество Цветаевой и невозможность быть там. Все эти средства подчеркивают неприязнь и непринятие чужой страны. В некоторых фразах, к примеру «душа, родившаяся где-то», прослеживается полнейшая отстраненность от нынешнего пространства и времени, тут от связи с родной землей даже малейшего связывающего следа не остается, который давал бы надежду.