Сочинение Анализ стихотворения "Не завидуй другу".

Стихотворение "Не завидуй другу" написано Игорем Северяниным в 1909 году. И занимает особое место в его творчестве.

Стихотворение называется "Не завидуй другу" по первой строчке. И уже по одной первой строке мы можем догадаться, о чем будет идти дальше речь.

Основная тема - наставление, данное автором, т. е. Северянин настаивает и призывает читателей к тому, что не надо завидывать другу, нужно радоваться за него("Улыбайся шире от его удач"), не препятствовать его успеху, и говорит, что у тебя все еще будет впереди, а у него может и нет:

Может быть, блаженство - на твоем пороге,

А его, быть может, ждут нужда и плач.

Лирическим героем выступает здесь автор. Именно он призывает и дает наставление, а второй участник - это читатель, его роль - принять эти слова.

"Не завидуй другу" по своему объему небольшое, здесь всего 3 строфы. Читать его легко, оно музыкально, все строчки связаны между собой, здесь хорошая рифма. Средствами выразительности оно не богато. Но, прочитав стихотворение, можно сразу заметить повторение слов:

Не завидуй другу, если друг богаче,

Если он красивей, если он умней.

Пусть его достатки, пусть его удачи. . .

Это придает дополнительное воздействие автора на читателя.

Позиция автора выражена здесь очень понятно, ясно. Ведь именно автор выступает героем, дающим наставление (!Не завидуй другу"0, доказывает, а последней строкой делает вывод:"Это преступленье! Это - сверхпорок!" Тем самым показывает свое отношение к этому чувству - "зависти".

Это стихотворение продолжает звучать и в наши дни, и будет актуальным в будущем. Ведь это чувство (зависть) будет всегда. Всегда найдутся люди,завидующие другому человеку из-за его социального положения, уровня обеспеченности, из-за чего угодно. Т. е. зависть была, есть и будет всегда, и автор И. Северянин пытается избавить нас от него. .