Сочинение Анализ стихотворения "Памятник"

В 1795 году Державин Гаврил Романович написал стихотворение «Памятник», в котором высказывает свою точку зрения на поэта и поэзия. Свое творчество он уподобляет «чудесному , вечному» памятнику. В русской литературе Державин стал основоположником автобиографической поэзии и был первым русским автором, избравшим темой своих стихотворений собственную славу.

Стихотворение захватывает тему бессмертия поэта в его творениях. Автор размышляет о воздействии поэзии на современников и потомков, о праве поэта на уважение и любовь сограждан.

Идея стихотворения заключается в том, что Державин считал цель искусства и литературы – содействовать распространению просвещения и воспитанию любви к прекрасному, исправлять порочные нравы.

Главной особенностью поэзии Державина была искренность. В стихотворении «Памятник» он без всякого страха высказывает свое мнение о власти и поясняет, в чем состоят его заслуги перед отечественной литературой: «…первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить ».

Стихотворение Державина написано ямбом, в каждом четверостишии первая строчка рифмуется с третьей, вторая с четвертой, то есть перекрестная рифма.

Неторопливый, торжественный ритм стиха соответствует важности темы. Чтобы придать торжественность стихотворной речи, поэт использует слова - чело , возгордись, возгласить, дерзнул, неисчетных; различные эпитеты – неторопливою рукой, сердечной простоте, заслугой справедливой, памятник чудесный, вечный, гром быстротечный.

Державин в своем стихотворении представляет лирического героя как гордого, справедливого, сильного человека, и этот человек не боится отстаивать свое мнение, и всегда добивается своей цели.

Это стихотворение произвело на меня положительное впечатление. Я поддерживаю лирического героя и согласен с тем, что творчество поэта останется с людьми на века. .