Анализ стихотворения С. А. Есенина «Отговорила роща золотая»

Сергей Александрович Есенин один из самых знаменитых классиков прошлого столетия. Все его стихотворения проникнуты огромной любовью к отчизне. Передача красоты природы в произведениях Сергея всегда самобытны, поражают глубиной и силой патриотизма. Произведение "Отговорила роща золотая" проникнуто нежной грустью. Лирический герой произведения рассказывает о том, что минувшие годы юности не вернуть, но ему совсем не жаль. Он понимает, что его жизнь продолжает тянуться, но уже в ином ключе. Пришло время провести анализ стихотворения "Отговорила роща золотая".

Структура произведения полна метафор, сравнений и эпитетов, благодаря которым произведение становиться, несомненно, прекрасным. Есенин оживляет природу в своих строках, наполняет яркими красками и проводит прямую параллель с жизнью человека. Как необыкновенно он описал существование человека на этой земле, всего лишь в двух строчках столько философского смысла:

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

Каждый из нас личность, но всего лишь маленькая частица этого огромного мира, и когда ты уйдешь, мир и дальше будет существовать, все течет, все изменяется.

Произведение датировано 1924, творчество Есенина к этому времени несколько изменило характер, приобрело больше лирики, посвящённой пейзажам, в отличии, например, от раннего творчества поэта, в котором он больше любил затрагивать религиозную тематику.

Строками о том, что греет душу воспоминания юности, Есенин подчеркивает, что он одинок, ему немного грустно, но все, что было с ним в юности, греет ему душу. Автор провожает журавлей и отпускает с ними свои годы молодости и капельки грусти о том, что время быстротечно.

Закончив анализ стихотворения «Отговорила роща золотая», стоит подчеркнуть, что Сергей Александрович Есенин - поэт с огромной любовью к русской земле. Он, как никто другой, хорошо сплетал свои стихи в красивейшие описания пейзажей, видел природу такой, какая она есть - самобытная и прекрасная. Самое важное то, как поэт проводит параллель между природой, её увяданием и человеческой судьбой, разбавляя все это голубыми, сиреневыми, красными и золотыми красками. Автор делится мудростью, которая пришла ему с годами. Есенин видит во дне сегодняшнем больше прекрасного, так как не жалеет о днях минувших. Настоящее полно счастья и красоты, поэт призывает замечать красоту в самых простых вещах.