Анализ стихотворений / Анализ стихотворений Есенин С.А. / Анализ стихотворения С. А. Есенина «Отговорила роща золотая» Есенин С.А.

Анализ стихотворения С. А. Есенина «Отговорила роща золотая»

Сергей Александрович Есенин один из самых знаменитых классиков прошлого столетия. Все его стихотворения проникнуты огромной любовью к отчизне. Передача красоты природы в произведениях Сергея всегда самобытны, поражают глубиной и силой патриотизма. Произведение "Отговорила роща золотая" проникнуто нежной грустью. Лирический герой произведения рассказывает о том, что минувшие годы юности не вернуть, но ему совсем не жаль. Он понимает, что его жизнь продолжает тянуться, но уже в ином ключе. Пришло время провести анализ стихотворения "Отговорила роща золотая".

Структура произведения полна метафор, сравнений и эпитетов, благодаря которым произведение становиться, несомненно, прекрасным. Есенин оживляет природу в своих строках, наполняет яркими красками и проводит прямую параллель с жизнью человека. Как необыкновенно он описал существование человека на этой земле, всего лишь в двух строчках столько философского смысла:

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

Каждый из нас личность, но всего лишь маленькая частица этого огромного мира, и когда ты уйдешь, мир и дальше будет существовать, все течет, все изменяется.

Произведение датировано 1924, творчество Есенина к этому времени несколько изменило характер, приобрело больше лирики, посвящённой пейзажам, в отличии, например, от раннего творчества поэта, в котором он больше любил затрагивать религиозную тематику.

Строками о том, что греет душу воспоминания юности, Есенин подчеркивает, что он одинок, ему немного грустно, но все, что было с ним в юности, греет ему душу. Автор провожает журавлей и отпускает с ними свои годы молодости и капельки грусти о том, что время быстротечно.

Закончив анализ стихотворения «Отговорила роща золотая», стоит подчеркнуть, что Сергей Александрович Есенин - поэт с огромной любовью к русской земле. Он, как никто другой, хорошо сплетал свои стихи в красивейшие описания пейзажей, видел природу такой, какая она есть - самобытная и прекрасная. Самое важное то, как поэт проводит параллель между природой, её увяданием и человеческой судьбой, разбавляя все это голубыми, сиреневыми, красными и золотыми красками. Автор делится мудростью, которая пришла ему с годами. Есенин видит во дне сегодняшнем больше прекрасного, так как не жалеет о днях минувших. Настоящее полно счастья и красоты, поэт призывает замечать красоту в самых простых вещах.

.

К-во Просмотров: 1445
Найти или скачать Анализ стихотворения С. А. Есенина «Отговорила роща золотая»
Похожие произведения