Анализ стихотворения С. А. Есенина «Спит ковыль. Равнина дорогая...»

Такая насыщенная и такая контрастная жизнь Есенина к тому периоду, когда он написал данное произведение. Хотелось бы провести анализ стихотворения "Спит ковыль. Равнина дорогая…", тем более, что оно этого достойно. Слишком много потрясений было в жизни ещё молодого поэта крестьянской России, уже много ключевых моментов ему пришлось пережить. Поэта любят и знают все рабочие и крестьяне, его стихи публикуются почти полным составом, он вхож в верхи РСФСР, и в этот момент в своих строках, он может и передает страх, боязнь неизвестного, нового. … И всё же опасаясь "…сильного врага…" в лице юности и России "нового света", Есенин передает нам то, что он останется поэтом Руси старой, той самой "золотой бревёнчатой избы".

Касаясь дальнейшего анализа стихотворения "Спит ковыль. Равнина дорогая. . . ", хотелось бы отметить ожидаемость, постоянство известного нам Сергея. Автор пишет о красоте отечества родного, говорит о том, что, несмотря на всё то, что ему пришлось пережить, на те страны, где он побывал, для него роднее и любимее своего отечества видеть не приходилось. Ни одна из других земель не «вольет» поэту в грудь столько «теплыни», как родная земля.

Несмотря на свое положение в обществе, Сергей не оторвался от реалий, не стал видеть мир сквозь розовую призму восприятия, и в этом не только заслуга его жизненного контраста, но и примеры судеб остальных. В своем произведении он пишет: "Знать, у всех у нас такая участь,"- а также пишет о том, что, несмотря ни на какие лишения, мучения, невзгоды, никто из тех, для кого Русь является родиной, не променяет её ни на что, так как "хорошо живется на Руси", пусть и приходится преодолевать черные жизненные полосы.

Трагичность данного произведения передается строками о том, что автор просит дать ему умереть на единственной и любимой для него родине. Учитывая тот факт, что стихотворение было написано 6 июля 1925 года, а трагическая смерть Сергея Александровича датирована 27-28 декабря, можно сказать, что между написанием данного произведения и великой утратой прошло полгода, Но уже тогда, за полгода до собственной гибели, поэт чувствовал свой предстоящий уход, выразил боль и горечь. Данные строки были начертаны скорее не руками, а чувствами поэта.

Есенин – талантливая личность. Мы просто обязаны не забывать великого гения русской литературы и рассказать о нем будущему поколению.