Сочинение Автор и герой в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»

«Дворянское гнездо» – роман о вечном, о долге и о любви. В нем затрагиваются необычайно актуальные в наше время проблемы глубоких и сильных духовных начал, свойственных русскому человеку: веры, любви к Родине, самоотверженного служения дому.

В своем романе Тургенев размышляет о судьбе России как истинный патриот. Главные герои произведения близки его нравственному идеалу, в них автор вкладывает собственные представления о русском человеке. Авторская нравственная позиция в произведении высказана ясно и убедительно.



В облике главного героя романа, Федора Ивановича Лаврецкого, очень много автобиографического. Это и рассказ о детских годах, о «спартанском» воспитании, о взаимоотношениях с отцом. Кроме того, это и раздумья повзрослевшего Лаврецкого о России, его желание навсегда вернуться на родину, осесть в своем гнезде и заняться устройством крестьянского быта. И даже в разрыве Лаврецкого с женой, русской парижанкой Варварой Павловной, есть отголоски серьезной размолвки, которая произошла у Тургенева с Полиной Виардо.



Этот роман стал последней попыткой писателя найти героя в дворянской среде.



Уже мальчиком Лаврецкий почувствовал одиночество в родном поместном дворянском кругу. Дедушка считал его «дурачком», а тетка – «настоящим мужиком». Полукрестьянское происхождение с раннего детства выделяет героя из среды и объясняет, по мысли писателя, духовное богатство его личности.



За тиранической властью Глафиры Петровны последовал деспотизм отца-англомана, окончательно лишивший Федю свободного проявления своего «духовного я». Система домашнего дворянского воспитания, на досуге придуманная европейски настроенным отцом, поставила Федора Ивановича в ложное положение, лишив его знания живых потребностей реальной жизни. Эта система, заключает автор, «сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее».



Лаврецкий оказался «вывихнутым», что и сказалось в истории его жизненных неудач. Женитьба на Варваре Павловне явилась той роковой ошибкой, которую он совершил по незнанию жизни. Ради призрака личного счастья, обернувшегося пошлостью и позором, он пожертвовал и университетскими занятиями, и светлой мечтой о полезной деятельности, на много лет оставил родину.



Действие романа происходит в 1842 году. Но его историческое содержание охватывает громадный период времени от середины XVIII до середины XIX столетия. Все совершающееся в романе, типы и судьбы его персонажей даются как результат длительного исторического развития той общественной среды, которую изображает писатель. В композиции романа большую роль играют обращения к прошлому героев, проявляющиеся то в воспоминаниях, то во вставных новеллах, то в рассказах от автора.



Тургенев выступает здесь первоклассным художником-историком. Он очень точно соотносит смену поколений в роде Лаврецких с различными периодами исторического развития. О жестоком и диком самодуре-крепостнике, прадеде Лаврецкого, говорили: «Барин был, что и говорить, и старшего над собой не знал». На смену ему приходит то офранцуженное, то подражавшее английской аристократии – тетка отца Лаврецкого, легкомысленная княжна Кубенская, и родитель героя, Иван Петрович. Отливая предков Лаврецкого как бы через призму народного сознания, писатель вкладывает их оценку в уста дворового человека Антона, который обнаруживает при этом большую проницательность и народную мудрость.



Мать Лаврецкого – простая крепостная девушка, своей красотой привлекшая внимание барина-англомана. Иван Петрович женился на ней не столько по любви, сколько из желания отомстить отцу, а женившись, тут же отправился в Петербург, где немедленно и увлекся «одной из знаменитых тогда кокеток». «Сыромолотная дворянка», «безответная Малаша», у которой вскоре отняли и сына в целях воспитания, не перенесла этого удара: «Безропотно в несколько дней угасла она».



Биографическое отступление о предках Лаврецкого имеет огромное значение для раскрытия его характера. Федор Иванович рано заметил разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. По матери близкий к народу, герой был наделен той моральной отзывчивостью, которая помогла ему пережить личную трагедию и понять свою ответственность перед родиной. Это сознание образно выражается им как стремление пахать землю и стараться как можно лучше ее пахать. Свою близость к Родине Лаврецкий остро ощущал в заграничных скитаниях с Варварой Павловной.



Обманутый женой, разочарованный, Лаврецкий круто меняет жизнь и возвращается домой. Лучшие страницы романа посвящены тому, как блудный сын обретает заново утраченное им чувство Родины. Опустошенная душа Лаврецкого жадно впитывает в себя забытые впечатления: длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной, свежую степную жизнь, длинные холмы, овраги, серые деревеньки, ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком, сад с бурьяном и лопухами, крыжовником и малиной. Процесс исцеления Лаврецкого протекает по мере медленного погружения в теплую глубину деревенской, русской жизни.



Любовный роман Лизы и Лаврецкого глубоко поэтичен. С этой святой любовью заодно и свет лучистых звезд в ласковой тишине майской ночи, и божественные звуки музыки, сочиненной старым музыкантом Леммом. Но что-то постоянно омрачает этот роман, настораживают какие-то роковые предчувствия. Лизе кажется, что за нею последует расплата. Она стыдится той радости, той жизненной полноты, какую обещает ей любовь.



О событиях романа, о драме любимых им героев Тургенев повествует спокойно и объективно, видя свою задачу в анализе и верном воспроизведении жизни, не допуская никакого вмешательства в нее воли автора. При изображении нравственно-психологических состояний персонажей писатель использует несобственно-прямую речь и внутренний монолог. Так, например, авторский обобщенный пересказ душевного состояния Лаврецкого чередуется с несобственно-прямой речью героя и его прямыми репликами. Иногда Тургенев прибегает к авторским лирическим отступлениям.



«Дворянское гнездо», несомненно, – лучший из романов И.

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