Выступает в произведении не только как повествователь, но и как действующее лицо. Он не только описывает своих героев, но и вступает в спор с возможными оппонентами. В этом плане он часто упоминает проницательного читателя. На мысли Веры Павловны о том, почему они с Лопуховым в первый же вечер стали очень близки, А. замечает: "Нет, это вовсе не странно, Верочка. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное, обижаемое существо. Это их невеста подсказывает им такие слова". А. явно испытывает симпатию к новым людям. Он дает им подробную характеристику, рассказывает про их жизненные взгляды. О своем таланте автор говорит следующее: "У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо", "Я не из тех художников, у которых в каждом слове скрывается какая-нибудь пружина, я пересказываю то, что думали и делали люди, и только; если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказываю его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе моего романа". Также из намеков А. мы понимаем, что он имеет прямое отношение к революционной организации. Поэтому ему особенно близки революционные характеры "новых людей". .