Сочинение Баллада В.А. Жуковского «Светлана»

Баллада В. А. Жуковского «Светлана» является произведением романтизма. Здесь описаны чувства, возвышающие человека: «Милый друг далеко; Мне судьбина умереть в грусти одинокой». Светлана любит, страдает, верит, боится, очень много чувств она испытывает в балладе.

Светлана является идеальным героем, героем мечты Жуковского. Она крестьянка, красавица, очень добрая, счастливая, что не совсем возможно. Жуковский одарил Светлану исключительным характером, потому что, пусть даже во сне, она идет на подвиг ради любви.

Ей снится сон, в котором к ней приходит любимый, вместе они мчатся в церковь, чтобы обвенчаться, и стоит одна, ночью, вокруг ни души. Вдали она видит огонек и идет на него. Переполненная страхом, она стучится в дверь, та открывается (немного мистики), и Светлана входит в дом и видит перед собой гроб, иконы. Трясясь от страха, она подходит к нему и видит в нем любимого:

…В избушке гроб, накрыт

Белою запоной;

Спасов лик в ногах стоит;

Свечка пред иконой…

Ах! Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?

Страшен хижины пустой

Безответный житель.

Входит с трепетом, в слезах;

Пред иконой пала в прах,

Спасу помолилась;

И, с крестом своим в руке,

Под святыми в уголке

Робко притаилась…

Светлана, переборов себя, остается в доме. Увидев, что в гробу лежит милый друг ее, она пробуждается (она заснула, когда начала гадать). В действительности к ней на самом деле приезжает друг ее, в его глазах все та же любовь, Светлана счастлива.

«Светлана» - произведение романтизма, т. к. это баллада, а в XVIII – начале XIX в. баллада – произведение повествовательного характера, описывающее таинственные или драматические события, что является характерной чертой романтизма. Это пассивный романтизм, т. к. Жуковский уводит читателя от общественной борьбы, чего в эти годы было немало, в мир мечтательности, обращается к старине, когда верили во все чудеса (в «Светлане» описываются гадания девушек). Жизнь Светланы тяжела, но Жуковский «смирил» ее с этим. Романтисты-пессимисты считали, что помощь всегда придет свыше, если человек с доброй душой. Вот так и Светлана, добрая девушка, сидит и ждет своего милого. Возвращаемся к чудесам. Даже сам Жуковский в конце баллады говорит:

Улыбнись, моя краса,

На мою балладу;

В ней большие чудеса,

Очень мало складу…

В балладе несчастье – это всего лишь лживый сон, счастье – пробуждение.

Тем самым я доказала, что баллад «Светлана» - произведение романтизма. .