1. Орел и лисица.







Орел и лисица решили жить в дружбе и сговорились поселиться рядом,



чтобы от соседства дружба была крепче. Орел свил себе гнездо на высоком



дереве, а лисица родила лисят под кустами внизу. Но вот однажды вышла лиса



на добычу, а орел проголодался, слетел в кусты, схватил ее детенышей и со



своими орлятами их сожрал. Вернулась лисица, поняла, что случилось, и



горько ей стало - не столько оттого, что дети погибли, сколько оттого, что



отомстить она не могла: не поймать было зверю птицы. Только и оставалось ей



издали проклинать обидчика:что еще может делать бесспомощный и бессильный?



Но скоро орлу пришлось поплатиться за попранную дружбу. Кто-то в поле



приносил в жертву козу; орел слетел к жертвеннику и унес с него горящие



внутренности. И только донес их до гнездовья, как дунул сильный ветер, и



тонкие старые прутья всполыхнули ярким пламенем. Упали опаленные орлята



наземь - летать они еще не умели; и тогда лисица подбежала и съела их на



глазах у орла.



Басня показывает, что если предавшие дружбу и уйдут от мести обиженных,



то от кары богов им все равно не уйти.







2. Орел и жук.







Орел гнался за зайцем. Увидел заяц, что ниоткуда нет ему помощи, и



взмолился к единственному, кто ему подвернулся, - к навозному жуку. Ободрил



его жук и, увидев перед собой орла, стал просить хищника не трогать того,



кто ищет у него помощи. Орел не обратил даже внимания на такого ничтожного



заступника и сожрал зайца. Но жук этой обиды не забыл: неустанно он следил



за орлиным гнездовьем и всякий раз, как орел сносил яйца, он поднимался в



вышину, выкатывал их и разбивал. Наконец орел, нигде не находя покоя, искал



прибежища у самого Зевса и просил уделить ему спокойное местечко, чтобы



высидеть яйца. Зевс позволил орлу положить яйца к нему за пазуху. Жук,



увидав это, скатал навозный шарик, взлетел до самого Зевса и сбросил свой



шарик ему за пазуху. Встал Зевс, чтобы отрясти с себя навоз, и уронил



ненароком орлиные яйца. С тех самых пор, говорят, орлы не вьют гнезд в ту



пору, когда выводятся навозные жуки.



Басня учит, что никого не должно презирать, ибо никто не бессилен



настолько, чтобы не отомстить за оскорбление.







3. Должник.







В Афинах один человек задолжал, и заимодавец требовал с него долг.



Сперва долник просил дать ему отсрочку, потому что у него не было денег. Не



добившись толку, вывел он на рынок свою единственную свинью и стал продавать



в присутствии заимодавца. Подошел покупатель и спросил, хорошо ли она



поросится. Должник ответил: "Еще как поросится ! даже не поверишь: к



Мистериям она приносит свинок, а к панафинеям кабанчиков". Изумился



покупатель на эти слова, а заимодавец и говорит ему: "Что ты удивляешься?



Погоди, она тебе к Дионисиям и козлят родит".



Басня показывает, что многие ради своей выгоды готовы любые небылицы



подтвердить ложной клятвою.







4. Дикие козы и пастух.







Пастух выгнал своих коз на пастбище. Увидав, что они пасутся там вместе



с дикими, он вечером всех загнал в свою пещеру. На другой день разыгралась



непогода, он не мог вывести их, как обычно, на луг, и ухаживал за ними в



пещере; и при этом своим козам он давал корму самую малость, не умерли бы



только с голоду, зато чужим наваливал целые кучи, чтобы и их к себе



приручить. Но когда непогода улеглась и он опять погнал их на пастбище,



дикие козы бросились в горы и убежали. Пастух начал их корить за



неблагодарность: ухаживал-де он за ними как нельзя лучше, а они его



покидают. Обернулись козы и сказали: "Потому-то мы тебя так и остерегаемся:



мы только вчера к тебе пришли, а ты за нами ухаживал лучше, чем за старыми



своими козами; стало быть, если к тебе придут еще другие, то новым ты отдашь



предпочтение перед нами".



Басня показывает, что не должно вступать в дружбу с теми, кто нас,



новых друзей, предпочитает старым: когда мы сами станем старыми друзьями, он



опять заведет новых и предпочтет их нам.







5. Эзоп на корабельной верфи.







Баснописец Эзоп однажды на досуге забрел на корабельную верфь.



Корабельщики начали смеяться над ним и подзадоривать. Тогда в ответ им Эзоп



сказал: "Вначале на свете были только хаос да вода. Потом Зевс захотел,



чтобы миру явилась и другая стихия - земля; и он приказал земле выпить море



в три глотка. И земля начала: с первым глотком показались горы; со вторым



глотком открылись равнины; а когда она соберется хлебнуть и в третий раз, то



ваше мастерство окажется никому не нужным".



Басня показывает, что, когда дурные люди насмехаются над лучшими, этим



они, сами того не замечая, только наживают себе от них худшие неприятности.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--