Сочинение «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина как пример сентиментальной прозы

Н. М. Карамзин является ярким представителем сентиментализма — течения, возникшего в европейской культуре во второй половине XVIII века. К тому времени стало понятно, что невозможно переделать мир по законам разума, что между действительностью и мечтой чаще всего возникает конфликт, который человек преодолеть не в силах. Сентименталисты верили в то, что все пороки человека коренятся в негативном влиянии общества, а личность изначально морально чиста и нравственна. Прислушиваясь к себе, наблюдая за своими эмоциями и движениями души, возвращаясь к природе, человек может «очиститься», стать лучше. Жан Жак Руссо писал, что «человек, живущий по законам природы, нравственнее».

«Бедная. Лиза» Карамзина явилась новым поворотным этапом в русской литературе. Раскрытие внутреннего мира героев, их чувств и переживаний стало настоящим откровением для читателей.

Бедная крестьянская девушка Лиза влюбляется в молодого красивого дворянина Эраста. Но если Лиза — идеал «естественного человека», добрая, искренняя, открытая, способная нежно и преданно любить, то Эраст «вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах».

Как поэтичны и трогательны свидания Эраста и Лизы на лоне природы! С каким тонким психологизмом удалось Карамзину описать надежды, радости и печали влюбленных! Герои повести уже не манекены, не носители какой-либо одной отличительной черты, а настоящие, живые, реальные люди, умеющие чувствовать и переживать.

Обстоятельства складываются так, что Эраст вынужден на время прекратить свидания, но во время разлуки он успевает проиграться в карты и разориться. Единственная возможность исправить положение — жениться на богатой вдове. Вот и столкнулись мечта и действительность, разум и сердце! Когда Лиза случайно встречает Эраста в городе и, ничего не подозревая, с радостью обнимает его, молодой человек дает ей деньги, желая откупиться от любви. Чувства девушки оскорблены и, не выдержав горя и унижения, она трагически заканчивает свою жизнь.

Конечно, Эраст виноват в том, что девушка покончила с собой, но автор не обвиняет его и даже пытается по-своему оправдать. Эраст — жертва общества, обстоятельств, времени, низменных страстей, но и он «был до конца жизни своей несчастлив». Узнав о судьбе бедной Лизы, Эраст «не мог утешиться и почитал себя убийцею», а значит — еще не все для него потеряно.

Лирические отступления, замечания и восклицания автора позволяют нам узнать его взгляд на происходящие события. Карамзин так заботится о точности изображения места и времени произошедшего, что мы не сомневаемся в реальности истории. И не только горечью, но и надеждой наполнены завершающие слова повести: «Теперь, может быть, они уже помирились!»