Сочинение Бертольт Брехт и интеллектуальная собственность

" Бертольт Брехт и интеллектуальная собственность"

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Какой интерес может представлять для сегодняшней науки авторского права Бертольт Брехт (1898–1956), «писатель пьес», как он себя называл? По моему мнению, рассматривая творчество Бертольта Брехта, стоит отметить два момента, имеющих отношение к «интеллектуальной собственности». Первый составляют высказывания Брехта о произведении искусства и его создателе с точки зрения авторского права. К другому относятся его взгляды на действие произведения искусства, когда автор предоставляет свое творение в распоряжение общества. Оба момента играют соответствующую роль в защите права «интеллектуальной собственности» как понятия, определяемого естественным правом. Можно по-разному относиться к Брехту как к личности, но нельзя не подчеркнуть, что ему пришлось столкнуться с «интеллектуальной собственностью» не только как с правовым понятием, то есть отношением между автором и авторским правом, но и как с экономической категорией, когда его произведения становились предметом экономического оборота.



Брехтовский подход



В то время как юриста принуждают находить правовые критерии для защиты интеллектуальной собственности, писатель относится к этой проблеме проще. Он не растрачивает себя на размышления о том, что подлежит, а что не подлежит защите с точки зрения права. Как это понимал Брехт, писатель может внести вклад в содержание и объем понятия произведения искусства, который повсеместно обогащает науку авторского права. Брехт подошел очень близко к вышеупомянутому пониманию понятия творения, известному авторскому праву, в котором для него, например, произведение искусства в устной форме было адекватным выражением личности, и он наблюдал его в качестве «интеллектуальной собственности» творца, причем он пытался выразить соотношение между формой и содержанием литературного произведения графически. Для него произведение искусства было больше, чем продукт литературной или художественной деятельности. Оно было обусловлено художественной техникой (например, установкой), которая не повсеместно могла быть решена способами, имеющимися в обществе. Искусство было для Брехта «автономной областью», но не автаркической. Брехт отклонялся от идеологии «автономного произведения искусства», поскольку должны были установиться новые отношения между художественным производством и потреблением. Произведение искусства должно было в конце концов привести к активизации зрителей, читателей, наблюдателей и т. п.



Брехт был в этом отношении приверженцем материальной эстетики, то есть он рассматривал искусство как форму межличностного общения. Что касается художественного материала (например, литературно-исторических документов), который при этом используется, Брехт не считал его существенным. Для Брехта было важно, что произведение искусства действует на общество, изменяя и преобразовывая его. Этой цели Брехт пытался достичь в том числе и своим «эпическим театром». «Пьеса, передающая отношения между людьми таким образом, что общество активно на нее реагирует, требует наличия у драматурга чувства ответственности, то есть качества морального. Разумеется, необходимо преобразовать «должно» в «можно». Для актера здесь речь идет об освобождении от зависимости, о получении права воздействовать на общество и быть полезным». Связь между художественными средствами, используемыми при создании произведения искусства, и влиянием произведения искусства на массы подчеркнул и единомышленник Брехта Вальтер Бенъямин (1892–1940), постольку-поскольку формы эпического театра отвечают новым техническим средствам, таким как, например, кино и радио. Эпический театр приходит в отношении публики к тем же достижениям, что и радио. Слушатель может включить и выключить радио. Кроме того, от того, что он слышит, его отделяет расстояние. Эпический театр преобразовал общение между сценой и зрителем. В центре художественной деятельности стоит теперь не вхождение актера в образ, а эффект отчуждения, то есть протекание реальной жизни должно быть изображено на сцене таким образом, чтобы проявилась в особенности причинная связь и был задействован зритель. Брехт позаимствовал этот прием в старом азиатском театре.



Противоречие между вхождением актера в образ и дистанцированием зрителя было для Брехта элементом изобразительного искусства. Своим художественным методом, который он использовал наряду с эффектом отчуждения, он хотел показать противоречивые состояния, события и лица.



Здесь также заметно, что Брехт открыто сочувствовал понятию произведения искусства, включающему в себя не только продукт интеллектуальной деятельности, существующий независимо от процессов политического, экономического и технического прогресса. Непосредственно техническое развитие имело большое влияние на литературное творчество Брехта и его взгляды на искусство. Брехт таким образом внес вклад в понятие продукта интеллектуальной деятельности, имеющееся в авторском праве, когда на его глазах определялись новые формы искусства, прежде всего кино, и новые формы восприятия и воспроизведения произведений искусства. По его мнению, старые формы, такие как романы, драмы, изменялись посредством их передачи новыми формами (радио, кино). «Человек, смотрящий фильм, прочитывает историю совсем по-другому. И тот, кто пишет рассказы, сам является зрителем. Передача литературных произведений с помощью технических средств не является более обратимой». Поскольку «кинематографическая форма открыла более широкие возможности для распространения, наряду с гигантским оборотом капитала, и добавила к старым соблазнам еще один». С техникой фильмов возникла не только новая, защищаемая авторским правом форма искусства, но и процессы восприятия потребителем и воспроизводимости произведения искусства были также изменены кинематографом. Кинематограф изменил действие произведения искусства. Воодушевленный Брехтом, Вальтер Бенъямин, друг Брехта, выдвинул ряд тезисов о воспроизводимости произведения искусства, остающихся актуальными по сей день. Так пришла в упадок «аура произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Однократное воспроизведение уступило место массовому».



Массовая воспроизводимость имела, по мнению Брехта, и иную сторону. Брехта интересовала проблема доступности произведения искусства как экономического блага, иными словами, товара. Он имел в виду свои права как автора и доступность произведений киноиндустрии.



Брехт как субъект «интеллектуальной собственности»



В связи с «трехгрошовым процессом», обозначенным Брехтом как «социологический эксперимент», Брехт высказывался о своем праве авторства и экономическом праве распоряжения своими произведениями как товаром. Литературный труд Брехта о «трехгрошовом процессе» имеет значение не только с культурно-исторической и социально-правовой точек зрения. Его представления о праве и справедливости, нашедшие отражение во многих его произведениях, были подробнее изложены им на примере спора об авторском праве, разгоревшегося вокруг экранизации его «Трехгрошовой оперы».

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