Беседа пьяного с трезвым чертом

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него чёрт. . . Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чёрт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки. . . Прическа a la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. . . Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев чёрта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. — С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрошенному гостю. Чёрт сконфузился и потупил глазки. — Вы не стесняйтесь, — продолжал Лахматов. — Подойдите ближе. . . Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно. . . по душе. . . Кто вы? Чёрт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. — Я чёрт, или дьявол. . . — отрекомендовался он. — Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны! — Слышал, слышал. . . Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад. . . А чем вы занимаетесь? Чёрт еще больше сконфузился. . . — Собственно говоря, занятий у меня определенных нет. . . — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». — Прежде, действительно, у нас было занятие. .

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