Сочинение Библейские мотивы в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго"

Библия сама по себе много значила для Б. Л. Пастернака. В "Охранной грамоте" он писал: "Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное".

Поэтому интересны библейские мотивы в его творчестве. В романе "Доктор Живаго" получили воплощение как нравственные стороны евангельского учения, так и другие, связанные с главной идеей, принесенной Христом человечеству. "Смерти не будет", — так звучит один из авторских вариантов названия будущего романа. По мнению Пастернака, человек должен носить в себе идею бессмертия. Без этого он не может жить. Юрий Живаго считает, что бессмертие будет достигнуто человеком, если он станет "свободен от себя" — примет на себя боль времени, примет все страдания человечества, как свои.

И значимо то, что главный герой — не только врач, но и поэт. Сборник его стихотворений является результатом, итогом жизни. Это жизнь Юрия Живаго после смерти. В этом — бессмертие человеческого духа.

Еще одна тема, которая волнует Пастернака, как и Достоевского. Это тема духовного воскрешения личности. Она явно вплетена в сложный романный ансамбль. Первые строки книги (похороны матери Юры, вьюжная ночь после погребения, переживания ребенка) — смысловой зачин этой темы. Позднее Юрию Андреевичу мнится, что он пишет поэму "Смятение" о тех днях, которые протекли между смертью Христа и его воскресением, о том пространстве и времени, когда шла борьба между воскресительной потенцией жизни и "черной земной бурей": "И две рифмованные строчки преследовали его: "Рады коснуться /И надо проснуться".

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо проснуться! Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть".

А главный герой романа воскресение понимает так:

". . . Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили". Доктор Живаго считает, что человек в других людях и есть душа человека, его бессмертие: "В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего".

Интересна в романе и идея жизни как жертвы. Именно такой жизнью живут герои романа. Для Пастернака важна тема сострадающего тождества души одного человека другому, мысль о неизбежности отдать всего себя за людей. Симушка Тунцова в романе рассуждает: ". . . Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом". Героям Пастернака присуща любовь к ближним. В "Охранной грамоте" автор писал, что "будущее человека есть любовь". И о главном герое романа так говорится: ". . . всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о близких и семье". Есть еще один герой — Микулицын, который, как и герои Достоевского, живет любовью к ближним. Это про него сказано в романе: ". . . он преступно добр, добр до крайности. Пошумит, покобенится и размякнет, рубашку с себя снимет, последнею коркою поделится".

В романе Пастернака можно выделить два уклада бытия: естественная жизнь людей (время) и сверхъестественная (вечность). Лишь в контексте вечности жизнь человека и всего человечества получает для писателя смысл.

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