Сочинение Брехт-личность и писатель

"Брехт-личность и писатель"



Брехт - все сочинения



После смерти Бертольта Брехта прошло немало лет.



Предсказания недоброжелателей не оправдались: драматургия и поэзия

Брехта не только не ушли в прошлое, но с каждым годом приобретают все большее число друзей. Идеи Брехта по-прежнему современны, и то, что вокруг них продолжаются споры, свидетельствует об их жгучей актуальности.



Театры всего мира ставят его пьесы, открывая в них все новые стороны, привлекающие зрителей шестидесятых годов. В наше время постановка брехтовских пьес - такой же экзамен на зрелость для театральной труппы, как трагедия Шекспира или комедия Мольера. Ученик Брехта, бывший главный режиссер созданного им театра \"Берлинский ансамбль\" Манфред Векверт, справедливо написал в 1965 году: \"Сегодня от Москвы до Нью-Йорка легкие, спускающиеся от середины сцены полотняные занавеси смыкаются над барабаном немой Катрин. В театральных залах построенных на пепле Хиросимы, люди слышат вопль ужаса Галилея, предвещающего смертоносные последствия человеческих открытий.





2. ХРОНОЛОГИЯ



Летом 1938 года пишет три пьесы: \"Роман ТУИ\", Жизнь Галилея\" и \"Добрый человек из Сезуана\".

9 сентября 1943 года состоялась премьера \"Жизни Галилея\" в Цюрихе.

31 июля 1947 года состоялся спектакль \"Жизнь Галилея\" в Беверли Хилз - городке вблизи Голливуда. Успеха он не имел. Большинство зрителей с едва скрываемым недоумением принимали великолепную игру Лафтона

7 декабря состоялась постановка \"Галилея\" в Нью-Йорке.



3. ЧТО ЭТО?

В театральных залах построенных на пепле Хиросимы, люди слышат вопль ужаса

Галилея, предвещающего смертоносные последствия человеческих открытий. Почему же???





Всякий моральный выбор - испытание не только самой личности, но и тех принципов, которые она исповедует. Как бы ни было малозначимо непосредственное содержание конфликта, победа или поражение принципа - всегда пример, указание пути другим.



Эту тему прекрасно раскрывает Б. Брехт в пьесе \"Жизнь Галилея\". Брехт принципиально отвергает взгляд на личность как на пассивную жертву обстоятельств. И в пьесе, и в комментариях к ней он подчеркивает, что в судьбе Галилея нет ничего фатального, он всегда имел возможность выбора. \"В

\"Галилее\" речь идет вовсе не о том, что . следует твердо стоять на своем, пока считаешь, что ты прав, и тем самым удостоиться репутации твердого человека. Коперник, с которого, собственно, началось все дело, не стоял на своем, а лежал на нем, так как разрешил огласить, что думал, только после своей смерти. И все же никто не упрекает его. . . Но в отличие от Коперника, который уклонился от борьбы, Галилей боролся и сам же эту борьбу предал\".

Галилей начинал с того, что отверг путь компромисса. Вспомним его разговор с Маленьким монахом. Тот приводит в пользу сокрытия истины серьезные, веские аргументы. Прежде всего, говорит он, новая истина бесчеловечна, лишая людей спасительной иллюзии. \"Их уверили в том, что на них обращен взор божества - пытливый и заботливый взор, - что весь мир вокруг создан как театр для того, чтобы они - действующие лица - могли достойно сыграть свои большие и малые роли. Что сказали бы они, если б узнали от меня, что живут на крохотном каменном комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве и движется вокруг другой звезды, и что сам по себе этот комочек лишь одна из многих звезд, и к тому же довольно незначительная. К чему после этого терпение, покорность в нужде? На что пригодно священное писание, которое все объяснило и обосновало необходимость пота, терпения, голода, покорности, а теперь вдруг оказалось полным ошибок?\". В такой интерпретации отказ от жестокой истины - благодеяние для простого человека.



Галилей решительно отметает этот довод: смирение с церковной догмой не облегчает жизнь бедняков, а только помогает держать их в зависимости, да и вообще \"сумма углов треугольника не может быть изменена согласно потребностям церковных властей\".

Маленький монах приводит тогда второй довод: \"А не думаете ли вы, что истина - если это истина - выйдет наружу и без нас?\" Это весьма серьезное соображение: дело ученого - открыть истину, ее пропаганда и утверждение выходят за рамки его профессиональной роли, а часто и возможностей. Не какой - нибудь педант - затворник, а великий А. Эйнштейн писал в июле 1949 г. Максу Броду по поводу его романа \"Галилей в плену\": \"Что касается

Галилея, я представлял его иным. . . Трудно поверить, что зрелый человек видит смысл в воссоединении найденной истины с мыслями поверхностной толпы, запутавшейся в мелочных интересах. Неужели такая задача была для него настолько важной, что он мог посвятить ей последние годы жизни. . . Он без особой нужды отправляется в Рим, чтобы драться с попами и прочими политиканами. Такая картина не отвечает моему представлению о внутренней независимости старого Галилея. Не могу себе представить, что я, например, предпринял бы нечто подобное, чтобы отстаивать теорию относительности.

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